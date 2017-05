Aktion für mehr Krankenhauspersonal

Am letzten Freitag, dem Tag der Pflege, machten Beschäftigte in rund zehn Hamburger Krankenhäuser auf fehlendes Personal in ihren Kliniken aufmerksam. Neben Häusern wie dem UKE und der AK St. Georg, war auch das Albertinenkrankenhaus dabei.

In aktiven Mittagspausen wurden vor den Einrichtungen Schilder hochgehalten, auf denen Tätigkeiten präsentiert wurden, die aufgrund von Personalmangel nicht von den Beschäftigten ausgeübt werden konnten. ver.di fordert von der Bundesregierung ein Sofortprogramm für 20 000 zusätzlichen Stellen in der Krankenpflege und kritisiert, dass alleine in Hamburg über 4 200 Stellen fehlen. Der Tag der Pflege bezieht sich international auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester und Begründerin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale im Jahr 1820.