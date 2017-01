hh-heute macht bis zum 9. Januar Weihnachtspause. Bis dahin wünschen wir allen Leserinnen und Lesern eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr!



In der vom „Spiegel“ erneut ausgelösten Debatte über den Verkauf der Hamburger Krankenhäuser an den Asklepios-Konzern hat der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Wolfgang Rose die Darstellung des damals verantwortlichen ehemaligen CDU-Finanzsenators Wolfgang Peiner zur angeblichen Alternativlosigkeit der Privatisierung scharf zurückgewiesen. Rose war zum Zeitpunkt des Verkaufs 2004 Hamburger Landesleiter der Gewerkschaft ver.di und einer der Sprecher der Kampagne gegen die Privatisierung. »» weiterlesen » Asklepios: Rose weist Peiners „Legenden“ zurück

Der Bundesrat hat beschlossen, der Hamburger Gesetzesinitiative zur Abschaffung des §103 StGB zu folgen: Der Paragraf soll gestrichen werden. »» weiterlesen » Majestätsbeleidigung abschaffen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sind immer länger krank: Im Jahr 2015 waren es durchschnittlich 15,2 Krankheitstage pro Jahr, an denen Beschäftigte auf der Arbeit fehlten – mehr als in den Vorjahren. DGB-Vorstand Annelie Buntenbach warnt: Das sei nur die Spitze des Eisbergs – viele Beschäftigte gingen krank zur Arbeit. »» weiterlesen » Arbeitnehmer immer länger krank

Der Deutsche Bundestag hat den von Bundesminister Heiko Maas vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen beschlossen. Mit den vorgesehenen Änderungen werden Regelungslücken geschlossen, die zu Strafbarkeitslücken führten und somit die Opfer besser geschützt. »» weiterlesen » Besserer Schutz gegen Stalking

Kurz nach Beginn der deutschen G20-Präsidentschaft starten Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter aus den G20-Ländern an diesem Montag offiziell den begleitenden „L20“-Prozess (Labour 20). Bis zum G20-Gipfel Anfang Juli 2017 in Hamburg werden die L20 ihre gemeinsamen Positionen und Forderungen formulieren. Im Mittelpunkt wird die faire Gestaltung der Globalisierung stehen. »» weiterlesen » „Labour 20“: Erwartungen an deutsche Präsidentschaft

Einmal wöchentlich gibt Wolfgang Rose seinen Newsletter Betrieb und Gewerkschaft heraus, in dem er über seine Arbeit in der Bürgerschaft sowie weitere interessante Themen aus Arbeitswelt, Gewerkschaften, Politik und Kultur informiert. »» weiterlesen » Newsletter „Betrieb & Gewerkschaft“ – aktuell

„In einer von Globalisierung und tiefgreifendem Wandel geprägten Zeit braucht es mehr denn je eine starke Kultur. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Hamburgs Kultur in ihrer ganzen Vielfalt zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Das findet seinen Ausdruck im vorliegenden Haushaltsentwurf“, so Isabella Vértes-Schütter, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, in der gestrigen Bürgerschaftsdebatte. »» weiterlesen » Vértes-Schütter: „Wir stärken Hamburgs Kultur“

Im Rahmen der Haushaltsberatungen befasste sich die Bürgerschaft unter anderem mit dem Etat der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sylvia Wowretzko unterstrich, dass mit dem Etat das hohe Niveau der Gesundheitsversorgung und des Verbraucherschutzes in Hamburg gehalten und weiterentwickelt werden könne: »» weiterlesen » Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau

Studie: Neue digitale Arbeitsorganisation im Büro zwischen „Empowerment“ und „digitalem Fließband“ »» weiterlesen » Forscher: „Arbeitswelt am Scheideweg“

