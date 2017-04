Wahl in Schleswig-Holstein: Gewerkschaften fragen nach Guter Arbeit

SPD

Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art und Weise wie wir leben und arbeiten. In vielen Bereichen gibt es Entlastungen, z.B. durch schnellere und effizientere Kommunikationsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite ergeben sich Mehrbelastungen. So entspricht es beispielsweise nicht unserer Vorstellung von Guter Arbeit, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an sieben Tagen die Woche 24 Stunden erreichbar sind und auf dienstliche Erfordernisse auch in ihrer Freizeit kurzfristig reagieren müssen. Die Arbeitsforschung hat sich an vielen Hochschulen bundesweit und in Europa etabliert. Deshalb wollen wir auch an einer schleswig-holsteinischen Hochschule einen Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft einrichten.