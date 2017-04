Die IG Metall in Hamburg will Jugendliche für sich begeistern: Das neue Ausbildungsjahr beginnt erst im September, aber die IG Metall Region Hamburg bereitet sich schon jetzt darauf vor. Auftakt bildet die Werberinnenkonferenz Komm an Bord 2.0 im Mai. »Um weiterhin Kurs Zukunft segeln zu können, brauchen wir die Junge Generation in den Betrieben mit an Bord«, sagt Ina Morgenroth, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg.

Schwerpunkt Zweitansprache Coach für den Kurs Zukunft sind die betrieblichen Kolleginnen und Kollegen. Sie sind es, die die IG Metall bei den Azubi-Ansprachen als Gestalter für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in den Betrieben darstellen. »Die Begrüßungsrunden liefen gut«, stellt Annika Mildner fest, Jugendsekretärin der IG Metall Region Hamburg. „Deshalb ist die Zweitan- sprache Schwerpunkt der Tagung. In den Betrieben hakt es ganz oft, wer sich dafür zuständig fühlt.“

Das Programm Zweitansprache bei Auszubildenden und Dual-Studierenden ist dann auch eines der Workshop-Themen. »Die beiden Gruppen haben oft einen verschiedenen Hintergrund, den es zu berücksichtigen gilt«, sagt Annika. Eine Arbeitsgruppe gibt es auch für die Mitgliederwerbung in Einzelgesprächen. Den richtigen Ton treffen, raushören, was die Themen der jungen Generation sind und einen guten Abschluss des Gesprächs finden, sind einige der Eckpfeiler für die 1:1-Kommunikation.

Wie man Jugendliche anders ansprechen kann, ist Thema des Workshops zum Guerilla Campaigning. Denn auch kreative und witzige Ideen können helfen, die junge Generation in den Jugendwerbemonaten, nach der Probezeit und Zwischenprüfung als Mitglieder zu gewinnen. »Wir wollen zeigen: Es kann auch Spaß machen, Dualis und Azubis anzusprechen«, sagt Annika.

Die Komm an Bord 2.0-Konferenz findet an einem besonderen Ort statt: Das Industriedenkmal und Kulturschiff MS Stubnitz wird am 16. Mai von 10 bis 17 Uhr Ort der Fachtagung sein. MS Stubnitz: Hafencity, Kirchenpauerkai 29, 22457 Hamburg.