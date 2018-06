Startschuss für den Kreativspeicher M28 in der Speicherstadt

Der Speicherblock M28 im UNESCO-Welterbe wird an die Hamburg Kreativ Gesellschaft und die Nutzer der Kultur- und Kreativwirtschaft übergeben

In der historischen Speicherstadt entsteht ein neues Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft. Die umfassenden Sanierungsarbeiten am Speicherblock M28 sind abgeschlossen, und am Montag, 18. Juni übergibt die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) die Flächen an die Hamburg Kreativ Gesellschaft, die sie an Akteure der Kreativwirtschaft vermietet. Auf den sieben Böden, insgesamt rund 4.200 Quadratmeter, entstehen in den nächsten Monaten Studios für Musik- und Tonproduktionen sowie Künstlerateliers. Mehr als drei Böden stehen für Projekte aus dem Bereich Virtual-Reality-Technologie (VR) zur Verfügung. Dort entstehen unter anderem Arbeits- und Präsentationsräume mehrerer Soft- und Hardwareproduzenten sowie ein VR-Forschungs- und Transferzentrum der HAW Hamburg.

Mit dem Kreativspeicher M28 wird der erste Teilabschnitt der 2012 im Senat beschlossenen 10.000 Quadratmeter für Kultur und kreativwirtschaftliche Nutzung in der Speicherstadt verwirklicht. Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien, Dr. Roland Lappin, Mitglied des Vorstands der HHLA, und Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft, stellen das Projekt vor. Bei einem Rundgang präsentieren einige Mieter ihre Projekte.