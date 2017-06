Museen: Freier Eintritt am 9. Juli 2017

Am Sonntag nach dem G20-Gipfel öffnen die städtischen Museen und einige private Häuser kostenfrei ihre Türen

Am Sonntag, dem 9. Juli 2017, ist der Eintritt in die städtischen Museen Hamburgs und die Häuser der Kunstmeile kostenfrei. Die Hamburgische Bürgerschaft hatte dies im Juni beschlossen, als Geste des Dankes für das Verständnis der Hamburgerinnen und Hamburger für die Beeinträchtigungen, zu denen es vor und während des G20-Gipfels in der Stadt kommen kann. Auch einige private Museen und Ausstellungshäuser werden sich eigenständig an der Sonderaktion beteiligen und ebenfalls am 9. Juli kostenfrei ihre Türen öffnen.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Wenn Hamburg Gastgeber für den G20-Gipfel ist, bietet die Stadt ein Forum für die Diskussion der Fragen, die die Welt momentan bewegen. Diese Fragen sind es auch, die die Hamburger Kultureinrichtungen beschäftigen und die sie auf verschiedenste Weise aufgreifen. Die Museen sind dabei wichtige Orte der Auseinandersetzung mit unserer Stadt, unserer Gesellschaft und der Welt, in der wir leben. Mit einem eintrittsfreien Tag nach dem G20-Gipfel drückt die Stadt ihre Wertschätzung und ihren Dank gegenüber den Hamburgerinnen und Hamburgern aus.“

In den städtischen Museen und allen Häusern der Kunstmeile ist der Eintritt am 9. Juli 2017 kostenfrei:

• Archäologisches Museum Hamburg / Stadtmuseum Harburg | Helms-Museum

• Museum für Völkerkunde Hamburg

• Bergedorfer Museumslandschaft: Bergedorfer Schloss, Freilichtmuseum Rieck Haus

• Kunstmeile: Deichtorhallen Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Kunstverein in Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Bucerius Kunst Forum

• Stiftung Historische Museen Hamburg: Museum für Hamburgische Geschichte, Altonaer Museum, Museum der Arbeit, Jenisch Haus, Hafenmuseum Hamburg, Speicherstadtmuseum und Kramer-Witwen-Wohnung

Über die genauen Öffnungszeiten informieren die Internetseiten der Häuser.

Weitere Museen und Ausstellungshäuser beteiligen sich an der Sonderaktion, darunter:

• electrum – Das Museum der Elektrizität

• Kunsthaus Hamburg

• Sankt Pauli Museum (ab 14 Uhr)

Die hier genannte Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Gegebenenfalls weitere teilnehmende Häuser informieren über ihre eigenen Kanäle darüber.

Alle uns bekannten teilnehmenden Häuser finden Sie unter www.hamburg.de/bkm/9036106/freier-eintritt-museen-anlage