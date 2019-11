„Gesund bleiben, Konflikte lösen“ – das war das Thema des Seminars, das die Frauen der EVG aus Hamburg und Schleswig-Holstein in der gewerkschaftseigenen Bildungsstätte in Eze sur mer durchgeführt haben. Es war ein Thema, das die Teilnehmerinnen in ihrem beruflichen Alltag beschäftigt.

Vor allem unter dem ständig wachsenden Arbeitsdruck ist eine gute Kommunikation das A und O. Weil mögliche Ungereimtheiten in der Zusammenarbeit zu einer zusätzlichen psychischen Belastung am Arbeitsplatz führen können, haben die EVG-Gewerkschaftsfrauen überlegt, wie der Arbeitsalltag erleichtert werden kann. Das ist uns gelungen.

In der guten Atmosphäre unseres Bildungshauses in Eze sur mer wurde im Seminar aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, Ungereimtheiten am Arbeitsplatz für alle Beteiligten gut anzusprechen und zu lösen. Die Instrumente, die die Teilnehmerinnen nun an der Hand haben, machen das Miteinander in den Betrieben leichter und schaffen damit eine Entlastung im Alltag.