Gedenken an Ramazan Avcı

Am Donnerstag, den 21. Dezember erinnert die Türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V. an ein schreckliches Ereignis vor 32 Jahren: „Am 21.12.1985 wurde der damals 26-jährige Ramazan Avcı, sein Bruder und ein Freund von einer Gruppe rechtsextremer Skinheads grundlos angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Ramazan Avcı verstarb drei Tage später am Heiligen Abend an den Folgen seiner Verletzungen und hinterließ seine hochschwangere Frau. Diese Tat hat für großes mediales Aufsehen gesorgt und einer Frau ihren Mann, einem Ungeborenen den Vater und einer Familie ihren Sohn genommen. Wir verneigen uns im Andenken an Ramazan Avcı.“

Eine Reaktion auf dieses rassistisch motivierte Verbrechen war die Gründung des Bündnisses Türkischer Einwanderer, aus dem heraus sich im Laufe der Jahre dann die Türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V. (TGH) konstituierte. Zum Andenken an Ramazan Avcı wurde im Jahr 2012 auf Betreiben der TGH und anderer Akteure und Initiativen der Landwehrplatz in Ramazan-Avcı-Platz umbenannt und ein Gedenkstein aufgestellt.

Ziel der TGH damals wie heute, ist das öffentliche Eintreten gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und für das friedliche Miteinander aller Bevölkerungsgruppen. Die NSU-Mordserie führt uns drastisch vor Augen, dass das Potenzial für ähnlich motivierte Verbrechen nach wie vor in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Da-neben ist auch der Umgang der Politik und Verwaltung mit diesen Morden nicht nur für türkischstämmige Menschen zutiefst verstörend und beunruhigend.

Gerade in diesen Zeiten gilt es das Gedenken an die Opfer wach zu halten und nicht müde zu werden, sich für die Aufklärung der Verbrechen einzusetzen. Die Türkische Gemeinde Hamburg ruft deshalb zur Teilnahme am stillen Gedenken an Ramazan Avci und einer Kranzniederlegung am Donnerstag, den 21.12. 2017 um 18.00 Uhr, auf dem Ramazan-Avcı-Platz (S-Bahn Landwehr) auf.

Der Vorstand der Türkischen Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V. (TGH)