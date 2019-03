Friedenskundgebung auf dem Rathausmarkt: „Wir setzen dem Hass unsere Solidarität entgegen“

Am Sonnabend fand auf dem Rathausmarkt eine Kundgebung zum Gedenken an die Opfer in Christchurch/Neuseeland statt. Auch Ekkehard Wysocki, Abgeordneter der SPD-Bürgerschaftsfraktion und Fachsprecher für Religion, sprach auf der Kundgebung:

„Der schreckliche Anschlag gegen Muslime in zwei Moscheen in Christchurch/Neuseeland mit 50 Toten wurde von einem rechtsextremistisch motivierten Täter begangen. Dieses in Motivation und Durchführung grauenhafte Verbrechen richtet sich gezielt gegen das friedliche Zusammenleben und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer und den Menschen in Christchurch, die dieses Verbrechen verkraften und verarbeiten müssen. In Hamburg setzen wir uns weiter engagiert gegen rechtsextremistisches Gedankengut sowie das Schüren von Hass gegen Muslime und andere Gruppen und Minderheiten ein. Wer Hass gegen Muslime schürt, wird auf unseren Widerstand stoßen. Wir stehen zusammen gegen den Hass und die Angst, die Extremisten verbreiten wollen. Wir setzen dem Hass unabhängig davon, ob er sich gegen Juden, Muslime, Christen, Menschen mit Behinderung, Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen oder ganz generell gegen ‚Fremde‘ oder auch sozial Schwache richtet, unsere Solidarität entgegen. Die Hamburgische Bürgerschaft und der Senat verfolgen mit ihren Aktivitäten zu ‚Demokratie stärken‘ und dem Programm gegen Rechtsextremismus eine Strategie, um all jene zu stärken, die sich für den Zusammenhalt und das friedliche Miteinander einsetzen. Wir sind hellwach! Für antimuslimischen Rassismus ist in Hamburg kein Platz! Gemeinsam werden wir weiter wachsam gegen die Bestrebungen von Extremisten vorgehen, die unser friedliches und sicheres Zusammenleben in Freiheit durch das Schüren von Misstrauen, Angst und Schrecken zerstören wollen.“