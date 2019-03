Für ein freies Internet – gegen Upload-Filter

Wie in zahlreichen anderen Großstädten auch, wurde heute in Hamburg gegen die umstrittene EU-Urheberrechtsreform demonstriert. Auch die SPD hat sich auf ihrem heutigen Parteikonvent klar und deutlich gegen die Upload-Filter ausgesprochen. Hansjörg Schmidt, Abgeordneter der SPD-Bürgerschaftsfraktion und Sprecher für Medien und Netzpolitik, war bei der heutigen Demonstration in Hamburg dabei:

„Immer wieder wenn es um die Freiheit im Internet geht, gehen Tausende auf die Straße. Das zeigt, wie wichtig das Thema auch vielen Hamburgerinnen und Hamburgern ist. Wir brauchen ein modernes und zeitgemäßes Urheberrecht. Die Verwertung und Vergütung kreativer Inhalte darf jedoch nicht auf Kosten von Freiheitsrechten erfolgen. Insbesondere die Upload-Filter müssen verhindert werden. Ich hoffe, dass das Europäische Parlament dem folgt.“