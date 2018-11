BERTINI-Preis geht in 21. Runde – Jetzt mitmachen!

Lasst euch nicht einschüchtern – Für junge Menschen mit Zivilcourage

Es ist wieder soweit: Der BERTINI-Preis geht in die nächste, die 21. Runde. Wie jedes Jahr werden Projekte, Vorhaben und Einzeltaten gesucht, die

sich für ein solidarisches Zusammenleben in Hamburg engagieren, gegen die Ausgrenzung von Menschen in dieser Stadt eintreten, Erinnerungsarbeit leisten und die Spuren vergangener Unmenschlichkeit in der Gegenwart sichtbar machen, ungeachtet der persönlichen Folgen couragiert eingegriffen haben, um Unrecht, Ausgrenzung und Gewalt von Menschen gegen Menschen in Hamburg zu verhindern.

Sie Brauchen Anregungen? Informieren Sie sich gern über die Preisträger der vergangenen Jahre oder schauen in unsere aktuelle Broschüre.

Noch bis zum 23. November 2018 können ausführliche Dokumentationen oder Beschreibungen Ihrer Projekte beim BERTINI-Preis eingereicht werden und für den Preis vorgeschlagen werden.

Auch dieses Mal stehen wieder Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Teilnahme sowie in den Ausschreibungsunterlagen.

Weitere Infos unter https://bertini-preis.hamburg.de/