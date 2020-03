Anja Piel zum neuen Mitglied des DGB-Bundesvorstands gewählt

Anja Piel ist vom Bundesausschuss zum neuen Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gewählt worden. Sie folgt auf das langjährige Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, die ihr Amt Anfang Mai 2020 nach 14 Jahren aus Altersgründen niederlegen wird.

„Mit Anja Piel haben wir eine versierte Sozialpolitikerin für unsere gewerkschaftliche Arbeit gewonnen. Wir heißen sie im DGB herzlich willkommen“, begrüßt Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender, das neue Vorstandsmitglied. „Bei Annelie Buntenbach bedanke ich mich im Namen der gesamten Gewerkschaftsfamilie für ihre herausragende Arbeit und ihr großes, langjähriges Engagement“, so Hoffmann weiter.

Anja Piel übernimmt im Bundesvorstand die Zuständigkeit für die Themen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Recht sowie Migrations- und Antirassismuspolitik. „Ich nehme die Wahl gerne an, freue mich auf die neue Herausforderung im DGB und darauf, mich in diesem Amt mit aller Kraft weiter für eine demokratische, solidarische und gerechtere Gesellschaft einzusetzen“, so die 54-Jährige.

Vor ihrem Wechsel in die DGB-Spitze war Anja Piel Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im niedersächsischen Landtag.