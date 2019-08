Warnstreik im Hafen

Beschäftigte bei Medrepair N.V. fordern Tarifvertrag und Lohntabelle!

Erstmals seit den 80er Jahren kommt es im Hamburger Hafen wieder zu einem Warnstreik. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft die Beschäftigten von Medrepair N.V. in Waltershof heute auf, die Arbeit nieder zu legen.

Am 21. August 2019

ab 06:00 Uhr ganztägig

Dradenaustr. 14

21129 Hamburg

(Kundgebung dort um ca. 11:00 Uhr; Hafenbetriebsräte werden die Streikenden besuchen, um ihre Solidarität auszudrücken)

Die Beschäftigten der Firma Medrepair N.V. reparieren mit derzeit ca. 70 Arbeitnehmern (Disponenten, Staplerfahrer, Schlosser, Container-Checker, Reinigungskräfte) beschädigte Container. Medrepair ist eine Tochter der zweitgrößten Reederei der Welt: MSC. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz in Antwerpen. Die Bezahlung der Beschäftigten von Medrepair ist deutlich unterhalb des im Hamburger Hafen geltenden sog. Hafentarifs.

Aufgrund dieser und anderer Probleme haben sich die Beschäftigten im Betrieb an ver.di gewandt. Bereits im Frühjahr wurden von ver.di Entwürfe zur Problemlösung an Medrepair übergeben als Grundlage für Tarifverhandlungen.

Ziel ist u.a., in mehreren Schritten das Niveau des Hafentarifes zu erreichen (bisher gibt es bei Medrepair keine Tarifbindung) und eine Lohntabelle zu vereinbaren.

Das Unternehmen will aber lediglich mit dem Betriebsrat verhandeln. Dem wurde der Entwurf eines Tarifvertrages der Geschäftsführung übersandt, der teilweise sogar Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen beinhaltet bzw. die derzeit gezahlten Löhne festschreiben will. (Nur sehr vereinzelt sind Verbesserungen in dem Entwurf erkennbar).

Die Arbeitsniederlegung der Beschäftigten bei Medrepair könnte im Hafen sichtbare und spürbare Folgen haben: Werden die LKW, die die beschädigten Container täglich zum Unternehmen bringen, einen Tag lang nicht abgefertigt, dürfte der LKW-Stau in Waltershof bis weit auf die Dradenaustrasse reichen.