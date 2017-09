Studierende und Azubis beziehen neue Wohnanlage in Neuallermöhe

Am Freitag wurde mit dem Sophie-Schoop-Haus in Neuallermöhe eine neue Wohnanlage für Studierende und Auszubildende eingeweiht. 266 vollmöblierte Appartements oder WG-Zimmer mit Mieten zwischen 336 und 356 Euro stehen damit zur Verfügung. Zusammen mit dieser Anlage verfügt das Studierendenwerk nun hamburgweit über mehr als 4.220 Wohnheimplätze.

2018 werden in der HafenCity nochmals 128 Plätze dazukommen, 2020 ist eine weitere Anlage mit bis zu 300 Plätzen in Wilhelmsburg in Planung. In der vergangenen Wahlperiode hatte sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion mit einer parlamentarischen Initiative dafür eingesetzt, dass das Studierendenwerk städtische Grundstücke für die Errichtung von Wohnanlagen zu günstigen Konditionen erwerben kann. Die jetzt eröffnete Wohnanlage in Neuallermöhe ist dafür ein solches Beispiel.

Dazu Dr. Sven Tode, wissenschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Ich freue mich, dass wir mit unserer Initiative einen Beitrag zum Bau dieser neuen Wohnanlage in Neuallermöhe leisten konnten. Damit haben wir sichergestellt, dass das Studierendenwerk die Wohnheimplätze zu sozialverträglichen Mietpreisen anbieten kann. Mit der neuen, energieeffizienten Wohnanlage hat das Studierendenwerk Hamburg ganze Arbeit geleistet. Für den Stadtteil Neuallermöhe werden die jungen Menschen, die hier einziehen, eine Bereicherung sein. Es ist außerdem gut und richtig, dass die Wohnheimplätze Studierenden und Auszubildenden gleichermaßen zur Verfügung stehen, das fördert den Austausch, beide Gruppen können in dieser wichtigen Lebensphase voneinander lernen.“