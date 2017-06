Sommerferienkurse für Kinder und Jugendliche

Für all diejenigen Kinder und Jugendlichen (und Eltern), die ihre Sommerferien noch nicht komplett verplant haben, bietet die Hamburger Volkshochschule mehr als 100 Ferienkurse. Den Kids bieten sich hier jede Menge interessante Erlebnisse und Erfahrungen. Neben den bereits ermäßigten Schüler-Angeboten finden sich im VHS-Ferienprogramm im Rahmen des talentCAMPus auch kostenlose Kurse und Workshops.

Das VHS-Angebot ist ausgesprochen abwechslungsreich: Auf dem Programm stehen unter anderem Kurse und Workshops zu den Themen: Goldschmieden, Apps programmieren mit Unity3D, Englisch-Crashkurs für Schüler/innen – Fit für die Oberstufe oder Hatha-Yoga für Teenager.

Eine Besonderheit ist das Programm im Rahmen des über Bundesmittel geförderten talentCAMPus. Von den durchweg kostenlosen kulturellen Angeboten sollen besonders Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Familien profitieren – sie stehen aber nun auch allen anderen Interessierten offen. In den meist einwöchigen Workshops (Montag-Freitag 10 -16:15 Uhr) beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen ausschließlich mit kulturellen Themen aus den Bereichen Film, Musik, Tanz, Theater, Graffiti, Break-Dance, Move-Fight Dance, Songwriting, Musik-Videodreh, Performance und Bodywork, Modedesign oder Modellbau aus Tetra-Packs. Die Kurse beschränken sich auf zwei Ferienwochen: 14. August – 18. August 2017 und 21. August – 25. August 2017.

Im Rahmen des talentCAMPus Hamburg – International finden sich spezielle Angebote für geflüchtete Jugendliche: Sie haben in den März-, Sommer- und Herbstferien die Möglichkeit, kostenlos Hamburg und ihre neue Umgebung kennen zu lernen. Diese Kurse werden grundsätzlich in Kooperation mit Einrichtungen, wie zum Beispiel Erstaufnahmeeinrichtungen in der Stadt Hamburg durchgeführt. Eine freie Anmeldung ist aus diesem Grund nicht möglich.