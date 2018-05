Es ist wieder Zeit für nass

Die Badesaison an den Hamburger Badegewässern hat begonnen. Am kommenden Wochenende eröffnen auch die Sommerbäder Farmsen und Volksdorf sowie das Naturbad Kiwittsmoor. Das Sommerbad Duvenstedt öffnet am 1. Juni. Die Wasserqualität der Hamburger Badegewässer wird während der Badesaison regelmäßig kontrolliert.

Die Bezirksämter entnehmen an den Badestellen alle drei Wochen Wasserproben. Diese werden entsprechend der EG-Badegewässerrichtlinie auf die Darmbakterien „Intestinale Enterokokken“ und „Escherichia Coli“ untersucht. Die Bakterien dienen als Anzeichen für eventuelle gesundheitliche Risiken durch Belastungen im Gewässer. Außerdem werden in die Sichttiefe, der pH-Wert und die Wassertemperatur gemessen. Wenn nötig, wird das Gewässer zusätzlich auf Cyanobakterien (Blaualgen) und Zerkarien (Gabelschwanzlarven) untersucht.

Alle Besucherinnen und Besucher der Badeseen werden gebeten, Abfälle immer in den bereitstehenden Mülleimern zu entsorgen sowie die Vegetation am Ufersaum von Seen zu schonen. Und: Bitte keine Wasservögel füttern. Eine unnatürlich hohe Population dieser Tiere schadet nicht nur dem Gewässer, sondern erhöht auch das Risiko eines Algen- und Zerkarienbefalls.

Das Baden im Eichbaumsee in den Vier- und Marschlanden bleibt weiterhin verboten. Grund hierfür sind immer wieder auftretende, potenziell giftige Blaualgen. Die dortigen Untersuchungen werden fortgesetzt.