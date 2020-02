Carola Veit: „Trendumkehr gelungen.“

Gestiegene Wahlbeteiligung zur Bürgerschaftswahl 2020: Präsidentin Carola Veit dankt Hamburgerinnen und Hamburgern, Parteien, Fraktionen, Medien sowie Landeswahlleiter für ihr Engagement

Präsidentin Carola Veit zur Bürgerschaftswahl 2020: „Wir freuen uns, dass die Wahlbeteiligung so spürbar angezogen hat, nachdem sie zuletzt vier Mal in Folge gesunken war. Damit setzt sich ein Trend fort, der sich bei den Wahlen zum Bundestag, zum Europäischen Parlament und zu den Bezirksversammlungen in Hamburg abgezeichnet hat. Die gestiegene Wahlbeteiligung ist ein großartiger Erfolg für unsere parlamentarische Demokratie.

Ich danke den vielen engagierten Hamburgerinnen und Hamburgern, den Parteien, den Fraktionen, den Medien und dem Landeswahlleiter und für ihren Einsatz. Sie haben in den zurückliegenden Wochen dafür geworben, dass sich möglichst viele Menschen in unserer Stadt an der Bürgerschaftswahl beteiligen. Auch die Wahlmotivationskampagne der Hamburgischen Bürgerschaft, die von allen Fraktionen mitgetragen wurde, hat ihren Anteil an diesem Erfolg. Es liegt nun an den gewählten Abgeordneten, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zum Wohle unserer Stadt einzusetzen.“