Carola Veit: „Gestiegene Wahlbeteiligung ist ein Grund zur Freude.“

Bürgerschafts-Präsidentin Carola Veit über die Wahlen zum Europäischen Parlament und zu den Bezirksversammlungen: „Die gestiegene Wahlbeteiligung auch in Hamburg ist ein Grund zur Freude und eine Bestätigung für unsere Demokratie. Das große Interesse war schon im Vorfeld spürbar und hat sich nun bestätigt. Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben mitgeholfen, für die Teilnahme an den Wahlen zu werben. Es ist gut, dass sich die Menschen in politisch bewegten Zeiten nicht abwenden, sondern ihre Stimmen einsetzen.“