Bürgermeister Tschentscher ehrt ver.di-Mitglied Jürgen Fehrmann

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Hamburg gratuliert seinem langjährigen Mitglied Jürgen Fehrmann zum Erhalt der „Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes“ von der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Auszeichnung wurde am heutigen Mittwoch, den 23. Mai von Hamburgs ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (SPD) im Hamburger Rathaus überreicht.

Jürgen Fehrmann wurde damit für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement unter anderem in den Bereichen Migration, Bildung, Kultur, seniorengerechtes Einkaufen und Breitensport ausgezeichnet. Sein Engagement übte Jürgen Fehrmann über 50 Jahre in verschiedenen Funktionen aus. Dazu zählen unter anderem die Tätigkeit als ehrenamtlicher Arbeitsrichter, Betriebsrat der Hamburger Wasserwerke und der Bäderland GmbH sowie als Mitglied des Landesseniorenbeirates (LSB) bei ver.di Hamburg, dessen stellvertretender Vorsitzender er heute ist.

„Der Kollege Fehrmann hat über Jahrzehnte unglaubliche Arbeit geleistet und unheimlich viel für die Seniorinnen und Senioren in Hamburg erreicht. Umso mehr freut es mich, dass er im Alter von 84 Jahren diese Auszeichnung erhält. Das ist mehr als verdient“, sagt Petra Reimann, stellvertretende Landesbezirksleiterin von ver.di Hamburg.

Die Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes ist eine Auszeichnung, die von der Stadt Hamburg verliehen wird. Die Medaille wurde 1926 vom Senat gestiftet und wird für langjähriges, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement verliehen.