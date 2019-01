Aktiv gegen Rechtspopulismus

GEW plant Tagung zur „(Bildungs)Politik der AfD in Hamburg“

Seitdem die AfD in der Bürgerschaft sitzt mehren sich ihre Versuche, auf engagierte Lehrkräfte und die politische Bildung Einfluss zu nehmen, zuletzt in Form eines anonymen Online-Prangers, auf dem Schulkinder ihre Lehrkräfte anschwärzen sollten.

Dass sich AfD und GEW diametral gegenüberstehen, haben wir 2017 auf unserem Bundes-Gewerkschaftstag bekräftigt. Zur Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015 haben wir in Veranstaltungen und einer Broschüre auf die Gefahr hingewiesen, die die AfD für die Demokratie bedeutet, und dazu aufgerufen, sie nicht zu wählen. Im Februar 2020 stehen die nächsten Bürgerschaftswahlen an. Den Herbst 2019 wollen wir nutzen, um uns erneut mit der (Bildungs)Politik dieser Partei zu beschäftigen.

Hierfür planen wir für eine Tagung „(Bildungs)Politik der AfD in Hamburg“, wo wir gemeinsam mit BündnispartnerInnen verschiedene Aspekte der Politik der AfD kritisch beleuchten wollen mit dem Ziel, die Solidarität untereinander zu stärken, aufzuklären und bestenfalls dafür zu sorgen, dass die AfD aus der Bürgerschaft gewählt wird.