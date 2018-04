600.000 Euro für freie Musikszene

Bewerbungsstart für den Musikstadtfonds 2019: Die Behörde für Kultur und Medien fördert Projekte der Freien Musikszene mit 600.000 Euro

Hamburgs vielfältige und kreative Freie Musikszene ist eine wichtige Facette der lebendigen Kultur unserer Stadt. Um die Vielfalt des Hamburger Musiklebens genreübergreifend zu stärken, hatten Senat und Bürgerschaft 2016 im Rahmen der Finanzierung des Spielbetriebs der Elbphilharmonie beschlossen, mit dem Musikstadtfonds zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro für Musikprojekte bereit zu stellen,. Hinzu kommen Mittel in Höhe von 100.000 Euro aus der vorherigen E-Musik- und Jazz-Förderung, die vorher jedes Jahr vergeben wurden, so dass insgesamt 600.000 Euro zur Verfügung stehen. Für den Musikstadtfonds 2019 können sich Interessierte mit ihren Projekten bis zum 15. Juni 2018 bewerben.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Mit dem Musikstadtfonds wollen wir die ganze Breite der Kultur in Hamburg fördern, denn die gesamte Kultur unserer Stadt profitiert von der Innovationskraft der Freien Szene. Der Musikstadtfonds schafft den Rahmen für die Künstlerinnen, Künstler und Kreativen unserer Stadt, ihre musikalischen Arbeiten und Projekte erfolgreich umzusetzen. Gerade mit Blick auf die Vielfalt der Freien Szene sind vielfältige Förderstrukturen wichtig. Der Musikstadtfonds hat sich hier zu einem wichtigen Baustein entwickelt. Er stärkt die Kulturstadt Hamburg nachhaltig.“

Mit dem Musikstadtfonds wird die Freie Musikszene genreübergreifend bei Konzeptionen und Projekten unterstützt, die sich durch einen professionellen künstlerischen Standard und hohe programmatische Qualität auszeichnen. Künstlerinnen und Künstler erhalten durch die Förderung die Möglichkeit, ihre Werke zu erarbeiten und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Behörde für Kultur und Medien vergibt die Fördergelder einmal im Kalenderjahr jeweils für den Förderzeitraum 1. Januar bis zum 31. Dezember des Folgejahres. Jeder Antragsteller darf für den jeweiligen Förderzeitraum nur einen Antrag einreichen. Antragsberechtigt sind natürliche oder juristische Personen der Freien Musikszene. Bei der Auswahl der zu fördernden Projekte bedient sich die Behörde für Kultur und Medien der Fachkompetenz einer Jury.