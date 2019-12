McDonald’s-Mitarbeiter räumt im Interview mit Vorurteilen auf

Bild: NGG

Im ausführlichen Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland räumt Erkan Parlar, seit 1991 bei McDonald’s beschäftigt, mit Vorurteilen auf: Nein, bei McDonald’s arbeiten nicht nur Geringqualifizierte und Studierende. Erkan Parlar selbst ist zum Beispiel Diplom-Wirtschaftsingenieur. Er findet, „12 Euro Stundenlohn wären absolut verdient.“

In den laufenden Tarifverhandlungen mit McDonald’s, Burger King, L’Osteria, Starbucks und Co., fordert die Gewerkschaft NGG einen Einstiegslohn von 12 Euro pro Stunde. Die im Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) organisierten Unternehmen haben in der ersten Tariverhandlung lediglich einen Stundenlohn von 9,48 Euro pro Stunde geboten. Dieses Angebot hat die NGG als „indiskutabel“ bezeichnet und abgelehnt. Die zweite Tariverhandlung findet am 16./17. Januar in Frankfurt am Main statt.

