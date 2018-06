10. Gärtner- und Floristentreffen der IG BAU – Region Nord

Vom 22. bis zum 24.06.2018 trafen sich zum 10. Mal Gärtner und FloristInnen aus der Region Nord, um sich gemeinsam über fachliche sowie gewerkschaftliche Themen auszutauschen.

Am Freitagabend wurde beim gemeinsamen Grillen der Plan für das Wochenende vorgestellt und es gab ausreichend Gelegenheit, sich kennenzulernen.

Nach einem reichlichen Frühstück starteten wir mit unserer Kutschfahrt durch die Lewitz. Die Lewitz ist eine unter Schutz gestellte Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die durch weite und ebene Wiesen- und Ackerflächen, Fischteiche und vereinzelte Waldflächen geprägt ist. Dabei hatten wir mit Gabriele Raasch eine sachkundige Begleiterin, die uns in geschichtlichen Fragen genauso sachkundig informierte, wie in Fragen zur Fauna und Flora der Region.

Zum Mittag kehrten wir in das Jagdschloss Friedrichsmoor ein, welches in früheren Zeiten den Herzögen vorbehalten war. Nach einem erlebnisreichen Tag konnten wir am Abend gemeinsam den Sieg unserer Nationalmannschaft bejubeln.

Der Sonntag gehörte dann ausschließlich gewerkschaftlichen Themen, die natürlich auch die restliche Zeit nicht zu kurz gekommen waren. Dirk Johne, stellvertretender Regionalleiter der Region Nord, informierte über die Tarifentwicklung in den grünen Branchen und über Entwicklungen in unserer IG BAU. Nach über 3 Stunden intensiver Diskussion klang das Wochenende mit einem gemeinsamen Mittagessen aus – allerdings nicht ohne die Verabredung für das 11. Treffen der Gärtner und Floristen im nächsten Jahr. Es soll in Schleswig-Holstein stattfinden und wird erneut durch unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen vorbereitet.

In diesem Jahr geht unser Dank an die Kollegin Sabine Wolny, die unser Treffen perfekt vorbereitet hatte und für den reibungslosen Verlauf sorgte.