GUTE ARBEIT IN HAMBURG – Integration in Arbeit in Hamburg

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion lädt am 4. Mai um 18 Uhr zu einer öffentlichen Veranstaltung zu diesem Thema ein. Mit dabei: Staatsministerin Aydan Özoguz, Sozialsenatorin Melanie Leonhard, Hansewerk-Betriebsratschef Thies Hansen, IG-Metall-Bevollmächtigte Ina Morgenroth, SPD-Fraktionschef Andreas Dressel und SPD-Migrationsexperte Kazim Abaci. Die Veranstaltung ist die erste in der Veranstaltungsreihe „Gute Arbeit in Hamburg.

Dr. Andreas Dressel, Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion

IMPULSE UND PODIUM

Aydan Özoguz, Staatsministerin der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Wie schaffen wir die Integration in Ausbildung und Arbeit?

Dr. Melanie Leonhard, Sozialsenatorin

Was leistet Hamburg für die Integration in Arbeit und Ausbildung?

Thies Hansen, Gesamtbetriebsratsvorsitzender Hansewerk AG

Wie schaffen wir Integration im Betrieb?

Ina Morgenroth, 1. Bevollmächtigte der IG-Metall Hamburg

Kazim Abaci, Fachsprecher Migration, Integration und Geflüchtete der SPD-Bürgerschaftsfraktion

MODERATION

Wolfgang Rose, Koordinator für Gewerkschaftskontakte der SPD-Bürgerschaftsfraktion

GUTE ARBEIT in Hamburg – das ist unser Ziel. Daran arbeiten wir seit 2011, und wir haben schon einiges erreicht: Pionier beim Mindestlohn, öffentliche Auftragsvergabe nur bei Tariftreue, Begrenzung von Leiharbeit und „Equal Pay“ im Wirkungsbereich der Stadt, Ausbau der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, Abbau von Befristungen. In drei Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, nehmen wir Bestand auf in der Hamburger Arbeitsmarktpolitik und werfen einen Blick in die Zukunft. Welche Aufgaben gilt es noch anzugehen? Das wollen wir in dieser Veranstaltungsreihe gemeinsam diskutieren.