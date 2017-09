EVG fordert: Klare Entscheidungen – für die Schiene!

Im Aufruf der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zur Bundestagswahl heißt es: „Bei der Bundestagswahl in diesem Herbst entscheiden wir über unsere Zukunft. Deutschland hat sich zum Schutz des Klimas verpflichtet. Dafür müssen die CO2-Emissionen massiv gesenkt werden.

Das heißt: Weiterwursteln, so wie es alle Bundesregierungen bisher gemacht haben, wird nicht mehr gehen. Es müssen klare Entscheidungen getroffen werden. Vor allem verkehrspolitisch. Denn der Verkehrssektor ist einer der größten CO2-Produzenten.

Bis 2050, so der Klimaschutzplan der Bundesregierung, soll der Verkehr in Deutschland CO2-neutral sein. Wer dieses Ziel erreichen will, muss jetzt umsteuern. Und wer das Klima schützen will, kommt an Bus und Bahn nicht vorbei.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fordert deshalb ein klares Bekenntnis der Politik zu Bus und Eisenbahn. Wir erwarten in der kommenden Legislaturperiode deutlich bessere Rahmenbedingungen für diese Verkehrsträger. Insbesondere müssen die Wettbewerbs-nachteile für die Eisenbahnen beseitigt werden – sonst wird die dringend erforderliche Verkehrswende nicht gelingen.

Die Umsetzung unserer Forderungen sichert auch die Arbeitsplätze im Verkehrsbereich. Das ist für die Beschäftigten in der Verkehrsbranche ein wahlentscheidendes Kriterium.