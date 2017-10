Kunst trifft Wissenschaft

Hamburg Kreativ Gesellschaft und Forschungszentrum DESY laden zur Vernissage am 13. Oktober auf das DESY-Forschungsgelände

Im Hamburger Forschungszentrum DESY kommt es zu einer Kollision der besonderen Art: 15 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke zum Thema „Dunkle Materie“ aus. Gemeinsam mit der Hamburg Kreativ Gesellschaft lädt das DESY am 13. Oktober zur Eröffnung auf dem Forschungscampus in Hamburg-Bahrenfeld ein. Die Ausstellung ist das Ergebnis eines intensiven Austauschs zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Dunkler Materie beschäftigen, und Künstlerinnen und Künstlern, deren Arbeiten sich in verschiedenen Bereichen von Malerei, Grafik, Fotografie und Film, Skulptur, Installation, Intervention bis zu Sound und Multimedia bewegen. In Forschungs- und Testhallen untergebracht, in denen der Betrieb auch während der Ausstellung weiterläuft, wird die Kunst für einen Monat nicht nur Gast, sondern Teil der Forschung werden.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Der Blick über den eigenen Tellerrand und das Aufbrechen bisheriger Denk- und Wahrnehmungsmuster ist in komplexen Zeiten wie diesen eine Schlüsselkompetenz. Genau hier setzt der neue Arbeitsschwerpunkt ‚Branchenübergreifende Zusammenarbeit in der Kreativwirtschaft‘ der Hamburg Kreativ GmbH an und ermöglicht frische Perspektiven und neue Allianzen auf Augenhöhe. Die Zusammenarbeit mit dem DESY ist hierbei für alle Beteiligten eine großartige Bereicherung.“

Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft: „Nicht nur in der Wissenschaft wird geforscht, auch Kunst kann Forschung sein. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Künstlern ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich branchenübergreifend aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Lösungsansätzen einem Thema nähern und dabei voneinander lernen kann.“

Prof. Dr. Helmut Dosch, Vorsitzender des DESY-Direktoriums: „Kunst und Wissenschaft sind zwei wichtige Säulen unserer Gesellschaft. DESY will mit dem ‚Dark Matter‘-Projekt den Zusammenhang zwischen diesen beiden Bereichen herstellen und sichtbar machen. Bei DESY streben wir ja stets danach, Wissensgrenzen zu versetzen und Horizonte zu erweitern, allerdings tun wir das auf unsere naturwissenschaftlich-analytische Weise. Die künstlerische Sichtweise auf das Forschungsthema Dunkle Materie macht nicht nur enorm viel Spaß, sie liefert auch Inspiration für unsere Forschung.“

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft kooperiert mit DESY im Rahmen ihres neuen Arbeitsschwerpunktes „Branchenübergreifende Zusammenarbeit mit der Kreativwirtschaft“. Vor den öffentlichen Führungen „Art meets science“ wird die Kreativ Gesellschaft kurze Diskussionsrunden mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Künstlerinnen und Künstlern moderieren, um die unterschiedlichen Perspektiven und Arbeitsweisen sowie mögliche Schnittstellen zwischen diesen beiden unterschiedlichen Arbeitsgruppen herauszustellen. Für die Kreativ Gesellschaft ist diese Veranstaltung der Auftakt zu einer längerfristigen Zusammenarbeit mit DESY, bei der es um die Vernetzung und das voneinander Lernen zwischen Wissenschaft und Kreativwirtschaft geht.

Das Thema der Ausstellung, die Dunkle Materie, ist eines der großen Forschungsthemen in der Teilchenphysik. Bisher ist es noch nicht gelungen, sie experimentell nachzuweisen, aber Beobachtungen und Berechnungen zum Beispiel der Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien oder Gravitationseffekten im All zeigen, dass es sie geben muss. Demnach macht Dunkle Materie ungefähr 85 Prozent der Materie unseres ganzen Universums aus. Physiker vermuten, dass Dunkle Materie aus bisher unentdeckten Elementarteilchen bestehen könnte. Die Suche nach solchen Teilchen läuft sowohl in großen Experimenten an riesigen Teilchenbeschleunigern wie dem Large Hadron Collider am CERN in Genf, an denen DESY sich beteiligt, als auch in Spezialdetektoren in ehemaligen Minen oder speziellen Experimenten in kleineren Laboren. Die Entdeckung von Dunkler Materie wäre eine wissenschaftliche Sensation.

Die Geheimnisse um die Dunkle Materie ebenso wie die Techniken und die Leidenschaft, mit der Wissenschaftler nach ihr suchen, hat die Künstler des „Dark Matter“-Projekts zu ihren Werken inspiriert. Die Initiatoren sind Tanja Hehmann (bildende Künstlerin, Hamburg) und Prof. Dr. Christian Schwanenberger (Leitender Wissenschaftler, DESY). Die teilnehmenden Künstler sind Baldur Burwitz, Interventionen, Hamburg; Marc Einsiedel und Felix Jung, we are visual, Installation, Hamburg; Daniel Engelberg, Malerei, Objekte und Installation, München; Marcel Große, Installation, Hamburg; Tanja Hehmann, Malerei, Hamburg; Jan Köchermann, begehbare Skulpturen, Hamburg; Pat Kramer, Lichtobjekte, Forbach/ Schwarzwald; Julia Münstermann, Malerei, Berlin; Sybille Neumeyer, multimediale Installationen, Film, Berlin; Prof. Jan Peters, Fotografie und Film, Kassel und Berlin; Chris Pfeil, Tontechniker, Soundperformances, Köln; Swen-Erik Scheuerling, kinetische Objekte und Installation, Berlin; Jana Schumacher, Grafik, Installation, Hamburg und Wolfgang Zach, Computergrafiken, Bremen. Hinzu kommt ein Kurzfilmprogramm der Kurzfilmagentur Hamburg.

Die Ausstellung ist kostenlos und an den folgen Terminen für die Öffentlichkeit geöffnet. Um Voranmeldung auf der Webseite www.desy.de/artmeetsscience wird gebeten.

13.10. Vernissage

18.10. Vortrag und Führung

25.10. Vortrag und Führung

31.10. International Dark Matter Day mit Kurzfilmprogramm

4.11. DESY DAY (Tag der offenen Tür bei DESY)

8.11. Vortrag und Führung

9.11. Finissage

Die Aktivitäten der Kreativ Gesellschaft im Bereich der branchenübergreifenden Zusammenarbeit werden mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.