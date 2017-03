Fairer Wettbewerb im Verkehrssektor

Konzernbetriebsrat und Europäischer Betriebsrat der Deutschen Bahn tagten gemeinsam in Hamburg – Investitionsoffensive für die Schiene gefordert

Der Konzernbetriebsrat der DB AG (KBR) und der Europäische Betriebsrat der DB AG (EBR) kamen diese Woche in Hamburg erstmals zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, um sich gegenüber dem Arbeitgeber, aber auch als Signal an die Politik für ein starkes System Schiene mit guten Arbeitsbedingungen in ganz Deutschland und Europa einzusetzen. Dabei haben beide Gremien nicht nur die Verkehrspolitik, sondern auch die Sozialpolitik im Blick.

Jens Schwarz (Vorsitzender KBR) und Jörg Hensel (Vorsitzender EBR) sind sich einig, dass die verkehrslenkenden Rahmenbedingungen angepasst werden müssen: „Ein erfolgreicher Schienenverkehr ist das, was die Politik will. Dafür muss sie aber auch die nötigen Voraussetzungen schaffen. Investitionen in die Infrastruktur und in Innovationen, eine Reduzierung der Trassenpreise und eine zukunftssichere Finanzierung sind nur einige Aspekte, die erfüllt sein müssen, um langfristig mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern.“

Die Betriebsräte beziffern den aufgelaufenen Investitionsstau der Bahn auf 30 Milliarden Euro. Da würden die derzeit vier Milliarden jährlicher Investitionen nicht einmal ausreichen, um die Infrastruktur auf dem jetzigen Stand zu halten.

Weiter ergänzen sie: „Bei den Diskussionen darf man insbesondere die Beschäftigten nicht vergessen. Das digitale Zeitalter wird für sie viele Veränderungen mit sich bringen. Hier ist es wichtig, dass wir als Interessenvertreter uns für die Arbeitsbedingungen der Zukunft in Deutschland und Europa stark machen.“

Vom Konzernvorstand erwarten Jens Schwarz und Jörg Hensel, dass er sich ebenfalls für das System Schiene einsetzt und zwar nicht nur, um eine Zukunft für das Unternehmen sicherzustellen, sondern auch und vor allem eine Zukunft für die Beschäftigten. An dieser Maßgabe wollen sie Dr. Richard Lutz als neu bestellten Vorstandsvorsitzenden der Bahn messen.