Zentrale internetbasierte Plattform mit allen relevanten Informationen über Hamburgs staatliche Schulen

Die richtige Schule in Hamburg suchen – spielend leicht per Internet und Smartphone. Das ist jetzt in Hamburg möglich. Bildungssenator Ties Rabe hat heute das neue Schulinfosystem der Schulbehörde freigegeben. Das Schulinformationssystem präsentiert alle Hamburger Schulen mit Steckbriefen und zahlreichen Informationen. Mithilfe von Suchfunktionen können sich Eltern und Schüler gezielt bestimmte Schulen in ihrer Region auf der Hamburger Stadtkarte zeigen lassen. Damit steht pünktlich zur Anmelderunde für die 1. und 5. Klassen des kommenden Schuljahres 2018/19 ein Service zur Verfügung, über den sich alle Hamburgerinnen und Hamburger detailliert über Hamburgs 374 staatliche Schulen informieren können. Das neue System wurde gemeinsam von Schulbehörde und dem Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg entwickelt. Bildungssenator Ties Rabe: „Mit diesem neuen Service erleichtern wir allen Hamburgerinnen und Hamburgern die Suche nach der richtigen Schule und bieten zudem zahlreiche Informationen über jede einzelne Schule. Das System funktioniert mit jedem Smartphone auch von unterwegs.“

Digitales Schulinformationssystem informiert über alle Hamburger Schulen

Dank mehrerer Filterfunktionen können Interessierte gezielt die richtige Schule finden. Alle staatlichen Grundschulen, Stadtteilschulen, Gymnasien, Sonderschulen/ReBBZ und Berufliche Schulen werden auf einer Stadtkarte mit einem Symbol angezeigt. Wer das Symbol anklickt, findet zahlreiche aktuelle Informationen und Daten über die jeweilige Schule. Angegeben ist neben der aktuellen Adresse, Email-Adresse und Telefonnummer beispielsweise die Schülerzahl, der Link zur Homepage der Schule, Details über das Schulprofil oder auch der letzte Schulinspektionsbericht der Schule. Das Schulinfosystem ist auch für mobile Endgeräte wie beispielsweise Handys optimiert, soll zukünftig schrittweise weiterentwickelt und um neue Funktionalitäten ergänzt werden, indem zum Beispiel der bereits vorhandene Schulweg-Routenplaner in das System integriert sowie der direkte Vergleich von Schulen anhand der hinterlegten Daten ermöglicht wird.

Senator Rabe: „Hamburg hat jetzt ein sehr zeitgemäßes und benutzerfreundliches Schulinfosystem, das automatisch aktualisiert und damit auf dem Stand bleibt. Diverse Filter ermöglichen eine präzise Suche nach Schulen mit dem gewünschten Angebot oder nach Schulen in örtlicher Nähe. Hier können sich Hamburgs Eltern und die interessierte Öffentlichkeit einen guten Überblick verschaffen über Kerndaten der staatlichen Schulen.“

Die Schulbehörde ergänzt und führt damit bereits vorhandene Informationsquellen über Hamburgs Schulen wie Schulstatistiken, Schulinspektionsberichte, die Schuldatenbanken „Hamburgs Grundschulen“ und „Hamburgs weiterführende Schulen“ sowie Daten der Schulhomepages zusammen und macht diese einfacher zugänglich.