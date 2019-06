Zweite Automobilkonferenz der IG Metall Küste

Auf der zweiten Automobilkonferenz der IG Metall Küste diskutierten Beschäftigte und Vertreter aus Politik und Wirtschaft über den Wandel der Automobilbranche. Ein Flyer fasst die Themen der Konferenz zusammen. Vertrauensleute von Mercedes-Benz in Bremen waren mit der Kamera unterwegs und führten Gespräche. Das Video gibt es hier zu sehen.

Der Wandel in der Automobilindustrie, der durch die Digitalisierung und die Mobilitäts- und Energiewende bedingt ist, muss im Interesse der Beschäftigten gestaltet werden. Dafür haben sich mehr als 260 Betriebsräte und Vertrauensleute von Automobilherstellern und Zulieferern aus Bremen und Nordwestniedersachsen auf der zweiten Automobilkonferenz des IG Metall Bezirks Küste im Mercedes-Benz-Kundencenter in Bremen stark gemacht.



Die Themen der Konferenz fasst ein Heft zusammen, das hier zum Download zur Verfügung steht. Es ist auch in den Geschäftsstellen der IG Metall im Bezirk Küste erhältlich. Außerdem gibt es hier ein Video über die Konferenz zu sehen. Das Video von Vertrauensleuten aus dem Mercedes-Benz Werk in Bremen ist auch auf dem YouTube-Kanal des Bezirks abrufbar.