Zwei neue Haltestellen für die U4

Die Hamburger Hochbahn hat gestern die Entwürfe für zwei neue U4-Haltestellen auf der Horner Geest vorgestellt. Mit der Verlängerung der U4 werden rund 13.000 Hamburgerinnen und Hamburger neu an das städtische Schnellbahnnetz angeschlossen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil soll nun die Namensfindung für die neuen Haltestellen erfolgen – der Baubeginn ist für Ende 2019 geplant.

Dazu Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Es ist unser erklärtes Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr in Hamburg konsequent auszubauen. Denn damit entlasten wir den Verkehr auf unseren Straßen, reduzieren Umweltbelastungen und ermöglichen einen unkomplizierten Transfer durch das gesamte Stadtgebiet. Die Verlängerung der U4 sorgt dafür, dass 13.000 Menschen in Horn erstmals direkten Zugang zum Schnellbahnnetz erhalten. Das ist ein großer Schritt für den Hamburger Osten. Mit den zusätzlichen Kapazitäten werden nicht nur die Busrouten entlastet, sondern es können auch insgesamt mehr Menschen in Horn auf Bus und Bahn umsteigen. Mit dem kontinuierlichen Schnellbahnausbau bei U4, S21, U5 und S4 stehen die Weichen in Hamburg klar auf Richtung Zukunft.“



Dazu Hansjörg Schmidt, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter aus Horn: „Ich bin auf der Horner Geest aufgewachsen und freue mich, wie gut die vorgestellten Haltestellen zum Charakter des Stadtteils passen. Die Horner Geest ist offen, vielfältig und sehr grün. Die Architekten haben es verstanden, dieses Bild aufzugreifen und moderne und zugleich zeitlose Haltestellen zu entwerfen. Bisher ist die Horner Geest nur über Busse angeschlossen. Diese sind häufig überfüllt – mit der Erweiterung der U4 werden jetzt die notwendigen zusätzlichen Kapazitäten geschaffen. Die neue Strecke ist ein großer Gewinn für die Menschen im Stadtteil und wird die Fahrzeiten von der Dannerallee bis in die Innenstadt halbieren. Ich freue mich, dass ich mich als Jury-Mitglied gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an der Namensfindung der beiden Haltestellen beteiligen kann. Es ist gut, dass die Hamburger Hochbahn bei der Verlängerung der U4 auf eine enge Einbindung des Stadtteils setzt.“