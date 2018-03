Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs

Nach ersten vorläufigen Berechnungen für das Jahr 2017 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Wert aller im Land erzeugten Güter und Dienstleistungen in Hamburg gegenüber 2016 nominal (in jeweiligen Preisen) um 4,1 Prozent gestiegen. Unter Berücksichtigung der Preisveränderungen ergab sich daraus ein reales Wirtschaftswachstum von plus 2,4 Prozent, so das Statistikamt Nord. Mit diesem Ergebnis liegt Hamburg leicht über dem Bundesergebnis von real plus 2,2 Prozent.

Deutliche und im Vergleich zur Entwicklung auf Bundesebene weitaus stärkere Wachstumsimpulse kamen aus den produzierenden Wirtschaftsbereichen Hamburgs. Für das Produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe) wurde ein Plus von nominal 6,9 Prozent und real ein Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zu 2016 ermittelt. Insbesondere das Verarbeitende Gewerbe trug dazu mit nominal plus 7,4 Prozent und real plus 6,1 Prozent bei.

Beim Hamburger Baugewerbe lag das Wachstum nominal bei 6,8 Prozent und real bei 1,5 Prozent und damit leicht unter dem Ergebnis auf Bundesebene.

Die Dienstleistungsbereiche entwickelten sich in Hamburg mit nominal plus 3,5 Prozent und real plus 1,9 Prozent ähnlich wie auf Bundesebene. Während das Hamburger Gastgewerbe auch im Jahr 2017 wieder deutlich zulegen konnte, zeigten andere Dienstleistungsbereiche eher moderate oder zum Teil auch rückläufige Entwicklungen, wie z. B. der Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Der Einzelhandel und insbesondere der Hamburger Großhandel lagen dagegen deutlich im Plus.

Hinweise:

Die hier vorgestellten Ergebnisse für das Jahr 2017 beruhen auf ersten vorläufigen Berechnungen des „Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“. Weitere Informationen können auf der Internetseite des Arbeitskreises unter www.vgrdl.de abgerufen werden.