Nach rund 5-jähriger Bauzeit ist der historische Musiksaal im denkmalgeschützten Gewerkschaftshaus nach aufwändiger Sanierung wieder hergestellt worden. Fast auf den Monat genau 110 Jahre nach dem Bau des Gebäudes (Einweihung am 29.12.1906), das die Arbeitnehmervertretungen in Hamburg beheimatet.

In einem Festakt am 23. November, bei dem Bürgermeister Olaf Scholz, Stefan Körzell (DGB Bundesvorstand) und Prof. Dr. Klaus Dörre (Universität Jena), sowie Katja Karger (DGB Vorsitzende Hamburg) Reden hielten, ist der Saal (neben kleineren Nebensälen) offiziell wiedereröffnet worden.

Jahrzehnte lang waren die Räumlichkeiten mit ihren wunderschönen Stuckdecken, Reliefs und historischen Fliesenarbeiten aus den 1920er Jahren hinter Wandverkleidungen verborgen. Jetzt erstrahlen sie in neuem Glanz. Damit ist der wichtigste Ort der Hamburger Arbeiterbewegung wieder als Ganzes zugänglich.

Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger: „Wer diese Räume betritt, der atmet Geschichte: Hier wurde zu großen Streiks aufgerufen, nach dem zweiten Weltkrieg die Hamburger Gewerkschaftsbewegung wieder aufgebaut, aber auch getanzt, Theater gespielt und Eisbein serviert. Wir machen das Gewerkschaftshaus zu einem pulsierenden Treffpunkt. Die tollen Säle geben uns neue Möglichkeiten dem vielfältigen, bunten Gewerkschaftsleben angemessen Raum zu geben.“

Für die Bauarbeiten zuständig war die Vermögensverwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft des DGB (VTG). Deren Geschäftsführer Gottfried Feichtinger sagt: „Wir haben ein Stück Gewerkschaftsgeschichte erhalten. In dieser Form ist das einmalig in Deutschland. Ich kenne kein anderes Haus, bei dem die Historie mit so viel Liebe bewahrt worden ist. Gleichzeitig sind die Säle aber auch fit für die Zukunft. Die eingebaute Technik entspricht hohen Ansprüchen. Damit finden die Gewerkschaften ideale Bedingungen für Versammlungen, Kulturveranstaltungen oder Konferenzen vor.“

Größte Herausforderung bei den Bauarbeiten war es, die alte Bausubstanz zu erhalten, sie gleichzeitig aber auch zu modernisieren im Hinblick auf Energetik, Schallschutz und Akustik.

Momente aus der Geschichte des Gewerkschaftshaus und seiner Säle

29.12.1906: Einweihung des Gewerkschaftshauses

Mai 1915: Das Haus dient als „Kriegsküche“ für täglich bis zu 100.000 Menschen

13.3.1920: Verbände rufen zum Generalstreik auf

2.5.1933: Besetzung durch die Nationalsozialisten

14.9.1945: Rückgabe durch die britische Militärregierung an die Gewerkschaften

1945 – 1948: Das Haus dient dem Deutschen Schauspielhaus als Spielstätte

8.7.1963: „Dinner for one“ wird im Theater für den NDR aufgezeichnet

1969 – 1970: Rund 200.000 Besucher sehen 212 Vorstellungen des Musicals „Hair“

1991: Massive Umbauten der Säle und im Gewerkschaftshaus insgesamt

2016: Wiedereröffnung der historischen Säle

