Wichtige Unterstützung: Bischöfin Fehrs kommt zum TrauerProtest gegen den Syrienkrieg 21. November 2016 |

Am kommenden Dienstag, 22.11.2016 um 17 Uhr wird Bischöfin Kirsten Fehrs an einem schweigenden TrauerProtest vor der syrischen Vertretung in der Osakaallee 11 teilnehmen. Die Aktion findet dann zum 5. Mal vor den Vertretungen der am Krieg in Syrien beteiligten Länder statt.

Feste Treffpunkte sind immer dienstags hier:

Syrisches Konsulat, Osakaallee 11 (U-Bahn Überseequartier) 17.00

(mit Organisation von Mitfahrgelegenheiten)

Russisches Konsulat, Am Feenteich 20 (Bus 6, Zimmerstr.) 17.45

Iranisches Konsulat, Bebelallee 18 (U-Bahn Lattenkamp) 18.00

Türkisches Konsulat, Tesdorpfstrasse 18 (Bus 109, Fontenay, Dammtor 18.30

Amerikanisches Konsulat, Alsterufer 27/28 (Bus 109, Fontenay) 18.45

Deutschland und EU – Nähe Rathausmarkt / Jungfernstieg-Reesendammbrücke 19.15

Einige Teilnehmer-innen kommen zu allen Treffpunkten des TrauerProtestes,

viele aber auch nur zu von ihnen ausgewählten.

Vor jeder Vertretung der in den Krieg verwickelten Länder wird mit 3 Schweigeminuten um die inzwischen 400.000 Toten in Syrien getrauert und gegen dieses schon 5 Jahre andauernde Verbrechen protestiert. Aktuell sind 250.000 Menschen in Ost-Aleppo gefangen und vom Hungertod bedroht.

Wir setzen uns mit diesem wöchentlichen TrauerProtest für eine sofortige Waffenruhe in Syrien ein und wollen ein Zeichen der Solidarität an die seit Jahren in Todesangst lebende Zivilbevölkerung senden.

