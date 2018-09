SCHURA Hamburg ruft zur Teilnahme an antirassistischer Parade auf

SCHURA – Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg ruft auch zur Teilnahme an der antirassistischen Parade „We’ll come united – United against racism“ auf, die am Samstag um 12.00 Uhr auf dem Rathausmarkt startet. SCHURA vertritt als Religionsgemeinschaft der Muslime in Hamburg 36 Moscheegemeinden.

„Gerade jetzt ist es wichtig, dass viele unterschiedliche Menschen gemeinsam ihre Stimme gegen Rassismus und Rechtsentwicklung erheben“ begründet Pressesprecher Mehdi Aroui das Engagement der Hamburger Muslime. SCHURA habe deshalb neben vielen anderen Vereinen, Organisationen und Initiativen den Aufruf unterzeichnet und rufe in den Gemeinden zur Teilnahme auf. Im Islam werde Rassismus als falsch unislamisch abgelehnt wie Aroui weiter ausführt. Muslime seien deshalb schon durch ihre Religion angehalten, sich hiergegen zu wenden. Angesichts der aktuellen politischen Lage müsse Protest auf die Straße getragen werden: „Wenn Rechtsradikale wie die AfD immer stärker Rassismus und auch Islamfeindlichkeit in der Gesellschaft schüren, müssen wir ein starkes Zeichen dagegen setzen“ so Aroui weiter.