Warnstreik beim TÜV Nord in Hamburg

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft die Beschäftigten des TÜV-Nord in Hamburg am Montag, den 11. Juni zum eintägigen Warnstreik auf. Neben dem Hamburger Standort, an dem rund 800 Tarifbeschäftigte arbeiten, werden weitere Einrichtungen des Unternehmens, beispielsweise in Hannover und Essen zeitgleich zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund der Aktion ist die laufende Tarifrunde für die bundesweit rund 6000 Tarifbeschäftigten des Unternehmens.

Neben dem TÜV-Nord gehören auch der TÜV Hessen und die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) zur Tarifgemeinschaft TÜV BUND, die als Arbeitgeberverband diese Tarifrunde mit ver.di führt.

In bisher vier Verhandlungsrunden konnten sich ver.di und die Arbeitgeber auf kein Ergebnis einigen. Die ver.di Tarifkommission fordert für dieses Jahr eine Tariferhöhung von 6 Prozent, rückwirkend zum 1. April und ab April 2019 weitere 6 Prozent. Des Weiteren möchte ver.di eine Wahlmöglichkeit für Gewerkschaftsmitglieder vereinbaren. Wer auf einen Teil der Tariferhöhung verzichtet, soll demnach die Möglichkeit haben, mehr Urlaubstage zu nehmen. Die Arbeitgeberseite bot in der letzten Verhandlung lediglich eine Tariferhöhung von 2,4 Prozent an.

Dazu Peter Bremme von ver.di Hamburg: „Vom Kernkraftwerk über den Straßenverkehr bis hin zum Aufzug in Hochhäusern, alle wollen Sicherheit im täglichen Leben. Wenn es aber darum geht, die Beschäftigten für diese Arbeit anständig zu vergüten, wird geknausert. Das machen wir nicht mit! Die Kolleginnen und Kollegen wollen ein anständiges Tarifangebot, das in der Nähe unser Forderungen ist. Überall gibt es gute Tarifergebnisse in der Republik – das muss beim TÜV Nord auch so sein“

Der TÜV Nord ist neben den Sicherheitskontrollen bei Auto und Aufzügen auch für diverse Zertifizierungen, Umweltüberprüfungen und Sicherheit der Kernkraftwerke zuständig. Die nächste Tarifverhandlung zwischen ver.di und der Tarifgemeinschaft TÜV BUND findet am 13. Juni in Essen statt.