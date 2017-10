Wie kann Hamburg in Zukunft bezahlbar und zuverlässig mit Wärme versorgt werden? Und wie gelingt das möglichst klimafreundlich? Antworten auf diese Frage soll eine deutschlandweit einmalige Anlage liefern, die HAMBURG WASSER seit Mitte August auf dem Klärwerk Hamburg testet. Der sogenannte Aquiferspeicher könnte ein wichtiger Baustein zur Wärmewende werden, bei der im ersten Schritt das Kohlekraft Wedel durch verschiedene möglichst Erneuerbare Energiequellen ersetzt werden soll.

Warmwasser marsch: Probebetrieb am Aquiferspeicher

Das Pilotprojekt an der Dradenau, bei dem Wärme in tiefen Grundwasserleitern zwischengespeichert wird, steht kurz vor seinem Abschluss. Die in den vergangenen Wochen gesammelten Ergebnisse geben deutliche Hinweise darauf, dass der unterirdische Speicher auch im größeren Maßstab eine wichtige Rolle bei der Wärmewende spielen kann.