Senat würdigt mit dem IDEA-Preis innovative Konzepte und Wegbereiterinnen der Gleichstellung im digitalen Raum

Heute wird erstmals der IDEA – Innovation in Digital Equality Award im Rahmen eines Empfangs im Hamburger Rathaus verliehen. Stellvertretend für die Fachjury zeichnet Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank Frauen aus, die sich durch zukunftsweisende Projektideen oder herausragendes Engagement für die Gleichstellung von Frauen und Männern hervortun.

Der mit 25.000 Euro dotierte Förderpreis würdigt zwei Frauen: Claudia von Allwörden erhält die Auszeichnung für ein App-Konzept für Existenzgründerinnen; Anja Schumann, Gründerin von moinworld e.V., bekommt den Förderpreis für eine Projektidee zum digital vermittelten Abbau von „unconscious bias“ (unbewussten Vorurteilen). Zudem wird Dr. Diana Knodel, Gründerin von App Camps, mit dem Ehrenpreis für ihre großen Verdienste für die digitale Gleichstellung von Frauen ausgezeichnet.



Verleihung des Innovation in Digital Equality Awards für Chancengleichheit und Sichtbarkeit von Frauen

Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung: „Mit dem IDEA-Award würdigen wir innovative Konzepte und herausragende Leistungen für die Gleichstellung im digitalen Raum. Gleichzeitig machen die Preisträgerinnen mit ihrer großartigen Arbeit deutlich, dass Frauen und digitale Technologien zusammengehören. Dies ist ein wichtiges Signal für alle Frauen, die mit der Digitalisierung entstehenden Möglichkeiten aktiv zu nutzen und auf Chancengleichheit hinzuwirken. Ich gratuliere den diesjährigen Preisträgerinnen ganz herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer spannenden Projekte.“

Förderpreis stärkt Gründerinnen und Abbau von unbewussten Vorurteilen

Der mit 25.000 Euro dotierte Förderpreis des Hamburger Senats prämiert technische Innovationen oder innovative Konzepte, die gleichstellungsorientierte analoge Lösungen digital überführen und/oder Gleichstellung digital weiterdenken. Das Preisgeld soll die Weiterentwicklung bestehender technischer Lösungen oder die Umsetzung innovativer Konzepte fördern. In diesem Jahr wird der Förderpreis aufgrund der Vielzahl und der hohen Qualität der Einreichungen an zwei Frauen vergeben.

Anja Schumann, Gründerin von moinworld e. V., ist eine der Preisträgerinnen. Gemeinsam mit ihrem Team plant sie, mit der Entwicklung der App BrainHack im Rahmen eines Summer Camps für Schülerinnen unconscious bias bzw. Geschlechterstereotype spielerisch sichtbar zu machen und darüber abzubauen.

Sie teilt sich den Preis mit Claudia von Allwörden, die mit Hilfe des Preisgeldes eine App entwickeln möchte, die Investitionen in weiblich geführte Projekte, Unternehmen und Start-Ups fördert. Ziel ist es, Frauen mit potentiellen Investorinnen und Investoren zu vernetzen und so gezielt bei der Unternehmensgründung zu unterstützen.

Ehrenpreis für Gründerin von App Camps

Den diesjährigen Ehrenpreis für besonderes Engagement erhält Dr. Diana Knodel. Die Gründerin des gemeinnützigen Unternehmens App Camps veranstaltet bereits seit 2013 Camps, in denen junge Talente die Grundlagen der Programmierung lernen und eigene App-Ideen umsetzen. Mit kostenlosen Unterrichtsmaterialien unterstützt das Unternehmen Lehrkräfte zudem dabei, Themen wie App-Entwicklung, Medienkompetenz oder Umgang mit Daten zu vermitteln. Über 40 Prozent der rund 250.000 jungen Menschen, die so in den vergangenen drei Jahren erreicht werden konnten, waren Mädchen. Sie erlangen durch die Teilnahme bei App Camps Vertrauen in ihre Fähigkeiten und bauen Vorbehalte gegenüber Technik ab.

Über den Innovation in Digital Equality Award

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg vergibt 2019 erstmals den IDEA – Innovation in Digital Equality Award. Der Hintergrund: Immer noch sind Frauen bei der Gestaltung des digitalen Wandels zu wenig beteiligt. Unter anderem aufgrund von unconscious bias erhalten sie deutlich weniger Gründungskapital im Tech-Bereich als Männer. Frauen und Mädchen sind in Ausbildungs- und Studiengängen, die besonders wichtig für den digitalen Wandel sind, stark unterrepräsentiert. Ziel des Awards ist es, die Gleichstellung von Frauen in der digitalen Welt zu fördern und Positivbeispiele sichtbar zu machen. Startups, einzelne Personen, Vereine und Unternehmen konnten sich um die Auszeichnung bewerben. Eine unabhängige Fachjury hat die Preisträgerinnen aus 18 Einreichungen für den Förderpreis und sieben Vorschlägen für den Ehrenpreis ausgewählt.

Weitere Informationen unter: https://www.hamburg.de/idea-preis/