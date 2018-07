Verena Herb neue Leiterin der Hamburger Landesvertretung

Verena Herb (39) übernimmt die Leitung der Hamburger Landesvertretung in Berlin. Die bisherige Sprecherin des Bundesfamilienministeriums folgt auf Steffen Hebestreit, der als Sprecher und Leiter Kommunikation ins Bundesfinanzministerium gewechselt ist.

Die Politologin Herb ist seit 2012 im Bereich der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in Berlin tätig. Sie besitzt langjährige Erfahrung im Bereich der Kommunikation und verfügt über ein großes Netzwerk an Kontakten in der Hauptstadt. Sie war sieben Jahre beim Deutschlandfunk – zuletzt als bundespolitische Korrespondentin im Berliner Hauptstadtstudio – beschäftigt, ehe sie 2013 in das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als Leiterin der Pressestelle und Sprecherin der Ministerin wechselte. Durch ihre frühere Tätigkeit als Landeskorrespondentin des Deutschlandfunks für Hamburg ist sie mit der Hansestadt bestens vertraut. Sie wird ab 1. September ihre Arbeit in der Hamburger Landesvertretung aufnehmen. Staatsrätin Dr. Annette Tabbara, Bevollmächtigte beim Bund, bei der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten: „Ich freue mich, dass wir eine so profunde Kennerin des Berliner Politikbetriebs mit Verwaltungserfahrung für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Ich wünsche ihr für ihre Arbeit viel Erfolg.“