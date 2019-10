ver.di-Tagung „Digitalisierung – Chancen und Risiken für Frauen“

ver.di Frauen Hamburg und DENKtRÄUME laden am 24. Oktober (Studio Kino; Bernstorffstr. 93-95) und 25. Oktober (Gewerkschaftshaus; Besenbinderhof 60) zur Konferenz ein.

Anmeldung und Programm unter frauen-hamburg.verdi.de/

Partizipation, Mitbestimmung, Mitgestaltung aus frauenspezifischer Perspektive findet in der digitalisierten Welt zu wenig statt – all das braucht es aber, um humane Lebensbedingungen zu schaffen und die Chancen der Digitalisierung auszuschöpfen. So sehen es viele der Referentinnen, die am 24. und 25. Oktober 2019 auf der Hamburger Frauen – Digitalisierungskonferenz diskutieren werden.

Die Themen der Konferenz reichen vom frauenpolitischen Nutzen der social media Kanäle bis hin zum kritischen, frauenspezifischen Blick auf den Einsatz von Digitalisierung im Krankenhaus.

Die Konferenz will Chancen und Schwierigkeiten der Digitalisierung für Frauen in den Focus nehmen und sie für das Thema sensibilisieren, damit sie sich in die Gestaltung und Umsetzung von Digitalisierungsprozessen einmischen.

Ihr Ziel ist es, Wege zu entwickeln, die bei der Digitalisierung allen Geschlechtern nutzt und Menschen in den Mittelpunkt stellt – nicht die Technik.