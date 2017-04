Über 711 Mio. Fahrgäste

Verkehrsunternehmen mit Sitz in Hamburg haben im Jahr 2016 gut 711 Mio. Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen transportiert. Das sind – auch bedingt durch die Übernahme von Linien im Eisenbahnverkehr – 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Tagesdurchschnitt beförderten die Unternehmen über 1,9 Mio. Personen, so das Statistikamt Nord.

Die Beförderungsleistung lag bei 4,4 Mrd. Personenkilometern (plus zwei Prozent zum Vorjahr). Das ist knapp 30-mal die mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne. Die mittlere Reiseweite je Fahrt lag wie im Vorjahr bei sechs Kilometern (neun Kilometer bei Fahrten mit Bahnen, drei Kilometer bei Fahrten mit Bussen). Mit 45 Prozent der Beförderungsleistung wurden die Strecken überwiegend mit Eisenbahnen (einschl. S-Bahnen) zurückgelegt. Weitere 31 Prozent entfielen auf Straßen- bzw. U-Bahnen und 24 Prozent auf Busse.

Die angebotenen Leistungen im Nahverkehr wurden überwiegend in Hamburg erbracht. Aber auch auf Linienstrecken in anderen Bundesländern (vorwiegend in Schleswig-Holstein, in kleinerem Umfang auch in Niedersachsen) boten die Unternehmen Transportdienstleistungen an.

Hinweis:

In die vierteljährliche Erhebung sind nur hamburgische Verkehrsunternehmen einbezogen, die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr beförderten.