Stadt Hamburg und Volkswagen Konzern testen autonomes Parken am Hamburg Airport – Hamburg soll sich zu einer Modellstadt für urbane Mobilität entwickeln. Parken und die Suche nach einem Parkplatz sind wichtige Themen in einer Millionenmetropole. 41 Stunden suchen die Deutschen im Durchschnitt pro Jahr nach einem Parkplatz. Einen Teil dieser Zeit will der Volkswagen Konzern seinen Kunden zurückgeben und hat dafür eine klare Vision: In Zukunft geben wir unser Auto einfach am Eingang des Parkplatzes ab, die Parkplatzsuche und das Einparken übernimmt das Fahrzeug für uns – ohne Stress, ohne Kratzer und vor allem: ohne Zeitverlust.

Wie das gehen kann, zeigt ein Pilotprojekt aus dem Volkswagen Konzern: In einem terminalnahen Parkhaus am Hamburg Airport testen Experten derzeit das autonome Parken mit Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Audi und Porsche. Das Projekt ist Teil der Mobilitätspartnerschaft mit der Freien und Hansestadt Hamburg. Anfang des nächsten Jahrzehnts sollen erste Kunden den neuen Service des autonomen Parkens testen können. Und dann heißt es: Tschüss Parkplatzsuche und direkt ab zum Flieger!

Wirtschaftssenator Frank Horch sagt: „Ich finde es wichtig, dass das Parken am Flughafen für die Reisenden praktisch ist und möglichst schnell funktioniert. Autonomes Parken, bei dem das Abstellen des Fahrzeugs entfällt, ist für uns daher der richtige Weg. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Parken der Zukunft angenehmer und stressfreier machen. Das Pilotprojekt zum autonomen Parken zeigt auf, in welche Richtung sich in den kommenden Jahren die innovativen Parklösungen für die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg entwickeln werden und wie sie auf den Verkehr in der Stadt übertragen werden können.“

Das Pilotprojekt zum autonomen Parken am Hamburg Airport ist Teil der strategischen Mobilitätspartnerschaft zwischen dem Volkswagen Konzern und der Stadt Hamburg. Gemeinsames Ziel ist es, Hamburg als Modellstadt für urbane Mobilität der Zukunft zu entwickeln. Mit der Live-Demonstration des autonomen Parkens nimmt eines der vereinbarten Projekte nun konkrete Formen an.

Johann Jungwirth, Chief Digital Officer des Volkswagen Konzerns, sagt: „Wir wollen den Menschen Lebenszeit und Lebensqualität zurückgeben, indem wir mit neuen Mobilitätslösungen Zeitverlust und Stress im Straßenverkehr reduzieren. Unsere Vision ist eine überall, jederzeit und für jedermann auf Knopfdruck verfügbare Mobilität – autonome Fahrzeuge spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin ist das autonome Parken wie wir es hier am Hamburg Airport testen – als integriertes Konzept mit Rundum-Services und der Abwicklung per App. Damit stellen wir den Menschen und seine Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt. “

Beim gezeigten Testszenario können die Nutzer den Parkplatz am Hamburg Airport bequem von zuhause per App buchen und ihr Auto einfach am Eingang des Parkhauses abgeben. Alles Weitere erfolgt dann ganz von alleine: Das Fahrzeug sucht sich einen freien Parkplatz, je nach Bedarf an einer E-Ladesäule. Möglich machen das einfache, im Parkhaus angebrachte Bildmarker, an denen sich die Fahrzeugsensoren orientieren. Aber mehr noch: Während der Fahrzeugbesitzer auf Reisen ist, werden bestellte Pakete in den Kofferraum des Fahrzeugs geliefert, die Reinigung hängt frisch gewaschene Kleidung direkt ins Fahrzeug. Nach der Rückkehr von seiner Reise sendet der Fahrer einfach einen kurzen Hinweis über die App und das Fahrzeug ist kurze Zeit später am Ausgang des Parkhauses bereit zur Heimfahrt. Und auch die Abrechnung erfolgt schnell und ohne Schlangestehen am Parkautomaten: natürlich per App.

Johann Jungwirth ergänzt: „Diese Integration verschiedener Services kombiniert mit innovativer Technik ist richtungsweisend für die Zukunft der Mobilität. Genauso richtungsweisend ist auch die Zusammenarbeit bei diesem Projekt. Denn eines ist klar: Die Mobilität der Zukunft, die den Kunden rundum in den Mittelpunkt stellt, können wir nur gemeinsam gestalten – über die Markengrenzen hinweg und mit starken Partnern wie der Stadt Hamburg und dem Hamburg Airport.“

Für den Test des autonomen Parkens unter realen Bedingungen konnte der Volkswagen Konzern den Hamburg Airport als Partner gewinnen. Als erster Flughafen Deutschlands engagiert sich der Hamburg Airport für autonome Parklösungen und stellt dafür Parkgassen im Parkhaus direkt gegenüber des Terminals 2 für die Testphase zur Verfügung.

Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, sagt: „Wir unterstützen gerne innovative Ideen, die das Reisen noch komfortabler machen. Im autonomen Parken sehen wir eine große Chance, unseren Passagieren einen deutlichen Mehrwert zu bieten: die Anreise zum Flughafen wird entspannter, denn die Parkplatzsuche entfällt und unsere Fluggäste sind in nur 2 Minuten vom Parkhaus beim Check-in.“

Ein weiterer Vorteil ergibt sich für die Parkplatzsituation am Flughafen: Autonom parkende Autos benötigen deutlich weniger Platz zum Parken, da kein Fahrer aus- oder einsteigen muss. So könnten für Fluggäste in Zukunft mehr Parkplätze direkt am Flughafen zur Verfügung stehen.

Neben dem autonomen Parken sind weitere Projekte in Hamburg in Vorbereitung. Hier ein Überblick:

• Die Marke Volkswagen bringt ihren „We Deliver“-Service nach Hamburg. Dabei können sich Nutzer Pakete in ihren Kofferraum liefern lassen. Die Deutsche Post-Tochter DHL ist bei „We Deliver“ Partner von Volkswagen.

• Noch in diesem Jahr werden V2X-Verfahren erprobt. Dabei kommunizieren Fahrzeuge direkt mit Ampeln, um den Verkehrsfluss zu optimieren.

• MOIA, das neue Mobilitätsunternehmen im Volkswagen Konzern, nimmt Ende 2018 seinen Betrieb in Hamburg auf. Der Shuttle-on-Demand-Service wird mit umweltfreundlichen Elektrofahrzeugen starten, den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und eine Alternative zum privaten Pkw bieten.

• MAN wird ab 2019 den Einsatz autonomer Lkw im Hamburger Hafen und auch auf ausgewählten Autobahnabschnitten testen. Auf einem Terminal sollen die Lkw vollautonom unterwegs sein, aus Sicherheitsgründen bleibt ein Fahrer an Bord.

Weitere Projekte sind bereits in der Vorbereitung. Ein Meilenstein der Zusammenarbeit zwischen Hamburg und dem Volkswagen Konzern wird zudem der ITS-Weltkongress für intelligente Transportsysteme (ITS) sein. Hamburg hat sich für Deutschland mit Unterstützung des Volkswagen Konzerns im Bewerbungsverfahren um die Ausrichtung des Weltkongresses für Intelligente Verkehrssysteme durchgesetzt und wurde als Ausrichterstadt für 2021 ausgewählt. Die Austragung des ITS-Kongresses 2021 stellt nicht nur für die Freie und Hansestadt Hamburg und den Volkswagen Konzern, sondern für ganz Deutschland eine wichtige Möglichkeit dar, neue Entwicklungen und Applikationen rund um das Thema Mobilität zu zeigen.