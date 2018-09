Tschentscher: Dohnanyi hat Hamburg geprägt

Senatsfrühstück zum 90. Geburtstag des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Dr. Klaus von Dohnanyi: Heute hat Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher dem Politiker Dr. Klaus von Dohnanyi im Hamburger Rathaus persönlich zum Geburtstag gratuliert und sein Wirken in der Hansestadt und auf Bundesebene gewürdigt. Zur Feier kamen auch die beiden ehemaligen Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose und Ortwin Runde.

In seiner Tischrede charakterisierte Bürgermeister Tschentscher von Dohnanyi als „unabhängig im Denken, streitbar, analytisch und gebildet”. Tschentscher erklärte: „Seine vielfältigen politischen, unternehmerischen und internationalen Erfahrungen waren eine hervorragende Voraussetzung für das Wirken als Bürgermeister in Hamburg.“

Die Zeit, in der von Dohnanyi das Bürgermeisteramt übernommen habe, sei keine leichte gewesen, erklärte Tschentscher. „Dass es gelungen ist, die Entwicklung der Metropole wieder in eine andere Richtung zu lenken, Hamburg wieder zu einer wachsende Stadt zu machen, wachsend nicht nur in der Einwohnerzahl, sondern auch in der Wirtschaftskraft und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, liegt auch an den Weichenstellungen in den achtziger Jahren“, sagte Tschentscher. Er würdigte die Weitsicht des ehemaligen Bürgermeisters bei politischen Entscheidungen zur Finanzierung des Hafens, dem Ausbau der Messe und dem Medienstandort Hamburg. Schon in den 80er Jahren habe von Dohnanyi erkannt, dass Wissenschaft in Hamburg eine tragende Rolle spiele. Er trieb daher die Stärkung der Forschung und den Technologietransfer in die Wirtschaft voran. Tschentscher sagte: „Seiner Heimatstadt ist Klaus von Dohnanyi auf besondere Weise treu geblieben, in durchaus kritischer Distanz, aber immer mit sehr bedenkenswerten Anregungen.“