Tarifrunde Einzelhandel: ver.di erwartet verbessertes Angebot

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Hamburger Einzel- und Versandhandel gehen am morgigen Freitag, den 21. Juni 2019, in die zweite Runde. „Das erste Angebot kommt einem Reallohnverlust gleich. Was die Beschäftigten davon halten, haben die Streiks im Einzelhandel in den letzten Wochen gezeigt,“ erläutert ver.di Verhandlungsführerin Heike Lattekamp vor der 2. Verhandlungsrunde. „Wir erwarten nun ein Angebot, das den Leistungen der Beschäftigten und der guten wirtschaftlichen Lage der Branche gerecht wird“.

Die Arbeitgeber im Einzelhandel hatten in der ersten Verhandlungsrunde für die rund 70.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hamburg lediglich eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent im ersten Jahr und 1 Prozent im zweiten Jahr angeboten. Die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge (AVE) für die gesamte Branche sowie eine Mindestanhebung als soziale Komponente lehnen die Arbeitgeber bisher ebenso ab, wie eine überproportionale Erhöhung der Auszubildendenvergütungen.

ver.di fordert 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch 163 Euro sowie eine um 100 Euro erhöhte Auszubildendenvergütung (Laufzeit 12 Monate) und die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.

Die Tarifverhandlungen beginnen am 21. Juni um 11:00 Uhr im Logenhaus, Welckerstraße 8, Hamburg.