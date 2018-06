Streitschlichter treffen sich

Vor nahezu 20 Jahren wurde die Streitschlichtung an den ersten Schulen in Hamburg ins Leben gerufen. Seither ist die Streitschlichtung ein Erfolgsprojekt. Über 2.000 Schülerinnen und Schüler sind aktuell in Streitschlichtungs-Teams an Hamburger Schulen tätig. Für etwa 120 Hamburger Schulen gehört das Konzept „Streitschlichtung“ zum Schulalltag. Allein in den letzten sechs Jahren sind über 10.000 Schüler und Schülerinnen zu Streitschlichter und Streitschlichterinnen ausgebildet worden.

16. Hamburger Streitschlichtungs-Treffen aller Hamburger Streitschlichtungsschulen

Jedes Jahr werden diese sozial engagierten Kinder und Jugendlichen durch den Senator oder die Amtsleitung der Behörde für Schule und Berufsbildung ausgezeichnet, diesmal vertreten durch den Leiter des Amtes für Bildung, Thorsten Altenburg-Hack sowie durch die Abteilungsleitung und stellvertretende Leiterin des Amtes für Bildung Susanne Danke.

Die rund 2.000 jährlich neu ausgebildeten Streitschlichter und Streitschlichterinnen vermitteln nach einer 30 bis 40- stündigen Ausbildung bei Konflikten ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen und tragen so zum friedlichen Miteinander in den Schulen bei. Am 19. und 20. Juni 2018 besuchen rund 500 Schülerinnen und Schüler mit ihren Projektleitern und Projektleiterinnen die Jubiläumsveranstaltung der 16. Hamburger Streitschlichtungs-Tage.

Hintergrund

Die Beratungsstelle Gewaltprävention der Behörde für Schule und Berufsbildung, das Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation und die Unfallkasse Nord bilden eine Kooperation, die vor annähernd 20 Jahren die Streitschlichtung in Hamburg ins Leben gerufen hat, um sie bis heute weiter zu manifestieren. Zu dieser Arbeit zählt die Ausbildung der Streitschlichtungs-Lehrkräfte, Supervision, Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Arbeitsmaterialien, Evaluation und die Durchführung der Streitschlichtungstage. Seit 16 Jahren werden die Schülerinnen und Schüler einmal im Jahr für ihren ehrenamtlichen Einsatz zur Implementierung einer konstruktiven Streitkultur an ihren Schulen geehrt.

Weitere Informationen:

www.hamburg.de/gewaltpraevention

Ziele der Veranstaltung „Streitschlichter-Treffen“

Die Schülerinnen und Schüler treffen auf gleichgesinnte „Mitstreiter und Mitstreiterinnen“ und tauschen sich über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus. Sie erfahren, dass sie Teil einer gewaltfreien, verantwortungsvollen und demokratischen Bewegung sind, die über die eigene Schule hinaus einen wichtigen Stellenwert hat. Gleichzeitig können sie sich als Akteure ihres eigenen Projektes präsentieren und erhalten Anerkennung durch Politik, Künstler, Lehrkräfte und Jugendliche anderer Schulen. Ein Grußwort durch einen ranghohen Behördenvertreter gekoppelt mit einer gezielten Pressekampagne unterstreicht diese Ziele und macht den Erfolg des Streitschlichtungsansatzes an den Schulen deutlich. Auf diese Weise kann der Erfolg des seit nahezu 20 Jahren bestehenden Projekts der Streitschlichtung und dessen Beitrag im Rahmen der schulischen Gewaltprävention sowie an den jeweiligen Schulen hervorgehoben werden.