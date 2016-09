Straßensanierung: Zielzahl weit übertroffen 14. September 2016 |

Die dringend notwendige Sanierung von Hamburgs Straßen hat deutlich Fahrt aufgenommen. So wurde die von der Verkehrsbehörde definierte Zielzahl von jährlich 100 Kilometer sanierter Fahrstreifen weit übertroffen: 2014 konnten insgesamt 175 Kilometer und 2015 127 Kilometer Straße in Ordnung gebracht werden. Auch am Ende dieses Jahres mit dann voraussichtlich 140 Kilometer sanierter Fahrbahn wird der Zielwert deutlich übererfüllt.

Dazu Martina Koeppen, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion: „Diese Bilanz kann sich sehen lassen und zeigt: Die überall in der Stadt so dringend benötigte Sanierung unserer Straßen kommt mit großen Schritten voran. Das ist eine gute Nachricht für Hamburgs Autofahrer, aber auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, denn bei vielen Maßnahmen werden gleichzeitig auch Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer erzielt. Ähnlich wie beim Wohnungsneubau wurde in der letzten Dekade unter den CDU-geführten Vorgängersenaten auch der Erhalt unserer städtischen Infrastruktur sträflich vernachlässigt. Hier haben wir seit 2011 konsequent gegengesteuert und feste Zielzahlen definiert. Die Verschlechterung des Straßenzustands wird damit gestoppt – das ist ein Wendepunkt für die Erhaltung unserer städtischen Infrastruktur.“

Kommentare