Sportstadt Hamburg: „Faszinierendes Active City-Jahr 2019“

Auf der Landespressekonferenz hat der Senat gemeinsam mit Spitzenverbandsvertreterinnen und -vertretern des deutschen Sports das kommende Sportjahr in Hamburg vorgestellt. Dazu Juliane Timmermann, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion:

„Hamburg ist als Global Active City international in der Weltklasse. Sportliche Aktivität trägt zu einem guten Zusammenleben und einer gesunden und hohen Lebensqualität in unserer lebenswerten Stadt bei. Die ‚Nachhaltigkeitsziele 2030‘ der UN werden wir insbesondere auch mithilfe des Sports erreichen. Ich freue mich auf ein faszinierendes Active City-Jahr mit zwei Weltmeisterschaften in 2019.“