SPD veröffentlicht Programmentwurf

Die SPD hat gestern auf ihrer Internetseite den Entwurf für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl am 24. September veröffentlicht. Das Programm soll auf einem Bundesparteitag am 25. Juni in Dortmund beschlossen werden.

Der SPD-Parteivorstand hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2017 den Entwurf des Leitantrags für das Regierungsprogramm 2017 diskutiert. Der Entwurf wurde von der Programmkommission bestehend aus Katarina Barley, Manuela Schwesig und Thomas Oppermann erarbeitet. Der Parteivorstand wird den Entwurf weiter beraten und danach als Leitantrag für den Programmparteitag auf der Sitzung des Parteivorstandes am 22. Mai 2017 verabschieden. Die Diskussion und Verabschiedung des Regierungsprogramms erfolgt durch die Delegierten des Parteitages am 25. Juni 2017.

Entwurf des Regierungsprogramms