Sozialwahlen: ver.di – Portal für Transparenz und Dialog

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat zu den anstehenden Sozialwahlen unter www.sozialversicherung.watch ein eigenes Internetportal eingerichtet. Dort können Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten gestellt werden, die dieses Jahr für die Leitungsgremien der Sozialversicherungsträger wie der Deutschen Rentenversicherung Bund und den Krankenversicherungen DAK Gesundheit, HKK, KKH, TK und Barmer zur Wahl stehen.

Zu Wochenbeginn haben bereits 15 000 Besucher das neue Internetportal besucht und über 200 Fragen gestellt.

„Mit unserem Internetportal stellen sich erstmalig angehende Verwaltungsräte der Kassen sowie Mitglieder der Vertreterversammlung der Rentenversicherung, quasi deren Aufsichtsräte, direkt den Anliegen der Versicherten. Damit kommt Transparenz in die Sozialwahlen und ein Hauptkritikpunkt an den drittgrößten Wahlen in der Bundesrepublik, man wisse doch gar nicht wen man da wähle, wird zumindest von ver.di ausgeräumt“, sagt Uwe Klemens, Vorsitzender des GKV Spitzenverbandes und des Verbandes der Ersatzkassen (VdEK).

„Wir sind sehr stolz, dass, ausgehend von Hamburg und in Zusammenarbeit mit abgeordnetenwatch.de, erstmalig ein direkter und nachhaltiger Dialog zwischen Versicherten und den angehenden Vertretern und Vertreterinnen ihrer Interessen in der Führung der Sozialversicherungsträger ermöglicht wird. Die Versicherten sollten die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild zu machen, noch in diesem Monat nutzen. Am 31. Mai müssen die ausgefüllten Stimmzettel bei den Wahlausschüssen wieder eingegangen sein um zu wirken“, sagt Berthold Bose, Landesbezirksleiter von ver.di Hamburg.

Bei den Sozialwahlen werden die höchsten Gremien der Sozialversicherungsträger bei Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung gewählt. Das betrifft über 50 Millionen Menschen in Deutschland. Rund die Hälfte von ihnen ist in diesem Monat zu einer direkten Stimmabgabe aufgefordert. Die Sozialwahlen finden alle sechs Jahre statt und sind ein Kernstück der sozialen Selbstverwaltung durch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Sie sind reine Listenwahlen und finden ausschließlich per Briefwahl statt.

Weitere Informationen:

www.sozialversicherung.watch, www.verdi-waehlen.de , www.sozialwahl.de