So haben GewerkschafterInnen in Brandenburg und Sachsen gewählt

Die SPD hat trotz Verlusten die Landtagswahlen in Brandenburg gewonnen. In Sachsen kann sich die CDU behaupten. In beiden Bundesländern wird die AfD zweitstärkste Kraft. Die einblick-Wahlgrafiken zeigen, wem die GewerkschafterInnen ihre Stimme gegeben haben.

Brandenburg 2019: So haben GewerkschafterInnen gewählt

Die SPD bleibt mit 30,5 Prozent stärkste Kraft unter brandenburgischen GewerkschafterInnen. Das sind rund vier Prozentpunkte mehr als unter allen Wählerinnen und Wählern. Besonders die gewerkschaftlich organisierten Frauen haben ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten gemacht. Rund ein Drittel wählte SPD, bei den Männern gab es mit 29 Prozent etwas weniger Zustimmung für die SPD.

Deutliche Unterschiede gibt es beim Wahlverhalten der Geschlechter mit Blick auf die AfD: Während 16,8 Prozent der Gewerkschaftsfrauen in Brandenburg für die Partei stimmten, wählten 26,9 Prozent der Gewerkschaftsmänner die AfD.

Sachsen 2019: So haben GewerkschafterInnen gewählt

Das Wahlverhalten der GewerkschafterInnen in Sachsen deckt sich weitestgehend mit dem Gesamtergebnis aller WählerInnen: Die CDU ist auch unter GewerkschafterInnen stärkste Kraft, die AfD folgt auf dem zweiten Platz. Linke und SPD haben etwas mehr Zweitstimmen von GewerkschafterInnen erhalten als in der Gesamtbevölkerung – die Grünen liegen bei Gewerkschaftsmitgliedern auf dem 5. Platz. Insgesamt haben CDU und Grüne etwas weniger Zweitstimmen, Linke und SPD etwas mehr Zweitstimmen von Gewerkschaftsmitgliedern erhalten.

Schaut man auf das Wahlverhalten von weiblichen und männlichen GewerkschafterInnen, zeigt sich ein differenziertes Bild: Sächsische Gewerkschaftsfrauen haben öfter ihr Kreuz bei CDU, Linke, SPD und Grünen gemacht als ihre männlichen Kollegen. Mehr als ein Drittel der sächsischen Gewerkschaftsmänner gaben der AfD ihre Stimme.