Sieben Nominierungen für den Film-Norden

Bei den heute bekannt gegebenen Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2019 konnten drei FFHSH-geförderte Filme insgesamt sieben Nominierungen einheimsen. Allein fünf Nominierungen fallen auf Fatih Akins „Der Goldene Handschuh“. Zudem haben es „Rocca verändert die Welt“ von Katja Benrath und Markus Gollers Roadmovie „25 km/h“ auf die Liste der nominierten Filme geschafft.

Maria Köpf, Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein: „Vom düsteren Horrorfilm über das brüderliche Sommer-Roadmovie bis hin zum Kinderfilm mit Pippi Langstrumpf-Feeling: Die sieben Nominierungen zum Deutschen Filmpreis zeigen die große Bandbreite, die in den norddeutschen Gewerken steckt. Denn was wäre zum Beispiel ‚Der Goldene Handschuh‘ ohne das detailverliebte Szenenbild von Tamo Kunz, das umwerfende Kostümbild von Katrin Aschendorf oder die aufwendige Honka-Maske vom Team um Maike Heinlein. Das ist geballte Hamburg-Power auf der großen Leinwand – wir drücken allen drei nominierten Filmteams fest die Daumen! Unsere Glückwünsche gehen auch an die Hamburgerin Ruth Toma, die für das Drehbuch von „Der Junge muss an die frische Luft“ auch für einen Deutschen Filmpreis nominiert ist.“



Die Nominierungen im Überblick:



5 Nominierungen für „Der Goldene Handschuh“ von Fatih Akin (bombero international/ Warner Bros.): Jonas Dassler für die beste männliche Hauptrolle, Margarethe Tiesel als beste Nebendarstellerin, bestes Szenenbild (Tamo Kunz), bestes Kostümbild (Katrin Aschendorf) und bestes Maskenbild (Maike Heinlein, Daniel Schröder, Lisa Edelmann)



1 Nominierung für „25km/h“ von Markus Goller (Sunny Side Up): Bester Spielfilm (Markus Goller, Oliver Ziegenbalg)



1 Nominierung für „Rocca verändert die Welt“ von Katja Benrath (Relevant Film/ Warner Bros.): Bester Kinderfilm (Tobias Rosen, Steffi Ackermann, Willi Geike)